Цена PlayStation 6 может составить более $1000 из-за кризиса памяти

Из-за мирового дефицита памяти комплектующие для будущей приставки PlayStation 6 стремительно дорожают. Если ситуация кардинально не изменится, следующее поколение консолей может оказаться самым дорогим в истории.

Инсайдер Kepler_L2 на форуме NeoGAF поделился подробностями о стоимости комплектующих PS6. По его данным, себестоимость RAM и SSD-накопителей для будущей PlayStation 6 уже превышает $680. Причем если учитывать другие компоненты приставки — процессор, систему охлаждения и материнскую плату, общая себестоимость консоли заметно вырастет. Издание Wccftech предполагает, что производство PlayStation 6 сегодня обошлось бы Sony более, чем в $1000.

По подсчетам Wccftech себестоимость 1 Gb памяти DDR7 составляет примерно $20, можно предположить, что PlayStation 6 будет иметь не менее 24 Gb оперативной памяти. Ранее KeplerL2 утверждал, что новая консоль получит 30 Gb памяти GDDR7 с пропускной способностью до 640 ГБ/с.

Sony пока что не определилась ни с ценой, ни со сроками выхода PlayStation 6. Руководство компании уже предупреждало, что не будет продавать оборудование со значительными убытками – можно лишь частично компенсировать производственные расходы за счет доходов от продажи игр и подписок. Из-за крайне неблагоприятного положения в индустрии, аналитики не исключают, что выход следующего поколения консоли перенесут на 2028 год.