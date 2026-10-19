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Генеральный директор Bakcell встретился со студентами Университета ADA

Bakcell

Генеральный директор Bakcell Гуннар Панке встретился со студентами Университета ADA в рамках инициативы «Senior Talks».

В ходе встречи Гуннар Панке поделился своими взглядами на глобальные тенденции в телекоммуникационной отрасли, влияние искусственного интеллекта и цифровых технологий на бизнес, а также навыки, востребованные на рынке труда будущего. Опираясь на свой более чем 35-летний международный управленческий опыт, он также подчеркнул важность профессионального развития, лидерства и гибкости мышления в условиях стремительно меняющейся бизнес-среды.

«В эпоху стремительного технологического развития одним из ключевых факторов успеха является готовность постоянно учиться и открытость к инновациям. Молодые люди, которые сегодня учатся в университетах, в будущем будут играть важную роль в формировании технологий и бизнес-моделей будущего. В Bakcell мы считаем важным делиться знаниями и опытом с молодыми людьми, поддерживая развитие их инновационного мышления и цифровых навыков», — отметил генеральный директор Bakcell Гуннар Панке.

В завершение мероприятия студенты смогли задать Гуннару Панке вопросы о профессиональном развитии, лидерстве, будущем телекоммуникационной отрасли и возможностях, которые открывает искусственный интеллект.

Инициатива «Senior Talks» Университета ADA объединяет студентов с руководителями высшего звена и опытными специалистами из различных отраслей, предоставляя молодым людям возможность познакомиться с реальной практикой ведения бизнеса, подходами к лидерству и карьерными перспективами.

О Bakcell

Bakcell первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. В настоящее время компания предоставляет высококачественные и быстрые телекоммуникационные услуги более чем трем миллионам клиентов. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяном секторе экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.

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