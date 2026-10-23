Азербайджанский проект Lulla объединяет более 1900 аудиозаписей и анимацию для детей на 11 языках

Азербайджанский технологический проект Lulla развивает цифровую библиотеку детского контента, доступную в мобильных приложениях для iOS и Android. Уже сегодня коллекция насчитывает более 1900 аудиозаписей и 30 анимационных фильмов. В библиотеку входят сказки, детские песни, колыбельные, стихи и белый шум, помогающий создать спокойную атмосферу перед сном.

Контент Lulla представлен на 11 языках: азербайджанском, турецком, английском, испанском, французском, португальском, немецком, узбекском, казахском, русском и украинском. Кроме того, команда развивает 11 тематических YouTube-каналов, расширяя доступ к детскому контенту за пределами мобильного приложения.

Одно из ключевых направлений проекта — развитие детского контента на языках, для которых такой выбор пока ограничен. В частности, Lulla уделяет внимание азербайджанскому, узбекскому и казахскому языкам. Проект призван помочь родителям находить сказки, песни и другие материалы, которые позволяют детям с раннего возраста знакомиться с родным языком и культурной средой.

Мультиязычный формат также позволяет семьям выбирать контент на разных языках, создавая дополнительные возможности для языкового развития детей. Объединение аудиоматериалов и анимации в одной цифровой библиотеке делает Lulla универсальным инструментом для повседневного использования — от прослушивания сказок и колыбельных до просмотра мультфильмов.