Обнаружена новая волна мошеннических писем с QR-кодами от имени официальных ведомств

Эксперты «Лаборатории Касперского» фиксируют новую волну мошеннических рассылок на корпоративные электронные адреса от имени якобы государственных ведомств. Злоумышленники отправляют сотрудникам компаний письма с QR-кодами, ведущими на поддельные страницы, где им предлагается внести небольшую сумму за отслеживание или получение якобы направленных документов. Подобная схема может использоваться злоумышленниками в любой стране, где QR-коды широко применяются в деловой и официальной коммуникации.

Такие сообщения могут приходить сотрудникам компаний из разных отраслей. При этом мошенники используют различные легенды и имитируют адреса официальных структур. Цель злоумышленников — выманить у пользователей деньги под предлогом оплаты «почтовых услуг», а также получить данные банковских карт.

Как выглядит схема

На корпоративную почту приходит письмо, отправитель которого выдаёт себя за представителя какого-либо ведомства. В сообщении говорится, например, о якобы предстоящем контрольном мероприятии и необходимости предоставить определённую информацию. Получателю сообщают, что подробности проверки и контакты ответственного лица содержатся в документах, которые якобы направлены ему специальной доставкой.

Чтобы получить отправление, предлагается отсканировать QR-код: он может содержаться в письме как в виде картинки, так и в приложенном PDF-файле, зачастую оформленном в стилистике официального документа.

Что происходит после сканирования QR-кода

Пользователь попадает на поддельную страницу, имитирующую сервис отслеживания почтовых отправлений. На ней отображается информация о якобы направленных документах и сообщается, что отправление ожидает оплаты. Чтобы его получить, пользователю предлагают внести небольшую сумму.

После перехода к оплате открывается мошенническая страница, стилизованная под платёжный сервис. На ней пользователя просят ввести информацию о банковской карте, в том числе её номер, срок действия и CVC-код, а также номер телефона и имя владельца. Таким образом, злоумышленники могут не только получить перевод, но и завладеть платёжными данными пользователя.

«Мы уже рассказывали о подобных рассылках весной, а сейчас наблюдаем новую волну. Привлекает внимание тщательная проработка таких писем: злоумышленники используют домены-двойники, имитирующие адреса официальных ведомств, воспроизводят стилистику официальных запросов, создают поддельные документы. Подобные приёмы мы чаще наблюдаем во вредоносных рассылках от APT-группировок. Однако в данном случае речь скорее идёт о классической скам-схеме: пользователя под различными предлогами пытаются убедить заплатить небольшую сумму денег. Однако вместе с деньгами человек передаёт злоумышленникам и данные банковской карты», — комментирует Анна Лазаричева, старший спам-аналитик «Лаборатории Касперского».

По словам Мушвига Мамедова, подобная схема может использоваться злоумышленниками в разных странах, поскольку QR-коды сегодня широко применяются в деловой и официальной коммуникации.

«QR-коды стали привычной частью нашей повседневной жизни, поэтому пользователи часто воспринимают их как безопасный и удобный способ быстро перейти к нужной информации. Однако сам факт наличия QR-кода в письме не означает, что ссылка безопасна. Здесь действует простой принцип: доверяй, но проверяй. Особенно внимательно стоит относиться к неожиданным письмам от имени официальных организаций, если они требуют перейти по ссылке, отсканировать QR-код или произвести оплату», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Как защититься

Специалисты рекомендуют внимательно относиться к письмам от имени ведомств, особенно если в них содержатся QR-коды, требования совершить какое-либо действие или произвести оплату. Важно проверять адрес и домен отправителя, а при необходимости уточнять информацию через официальные каналы организации. Не следует вводить данные банковской карты на страницах, на которые пользователь попал после сканирования QR-кода из неожиданного письма. Для защиты корпоративной почты рекомендуется использовать решения, способные анализировать QR-коды и выявлять фишинговые ресурсы, такие как Kaspersky Security для почтовых серверов.