Apple обновила умную колонку HomePod mini — теперь с Siri AI и светомузыкой Sound Glow

Компания Apple презентовала второе поколение компактной умной колонки HomePod mini, которое сохранило узнаваемый шарообразный дизайн, но получило масштабное внутреннее обновление. За качество звука в HomePod mini 2 отвечает передовой процессор Apple S10, управляющий системой вычислительной обработки аудио в режиме реального времени. Новая платформа беспрерывно анализирует воспроизводимый поток для автоматической оптимизации громкости, динамического диапазона и общих акустических эффектов, обеспечивая насыщенное 360-градусное звучание.

Пользователи могут использовать аудионовинку как индивидуальный динамик, объединять две колонки в стереопару или задействовать их в рамках домашней мультирум-системы, а также выводить через них звук с компьютеров Mac. Кроме того, при сопряжении с новой приставкой Apple TV 4K четвертого поколения появляется возможность создать полноценный домашний кинотеатр из четырех колонок HomePod mini 2, при этом интеллектуальная система самостоятельно откалибрует объемный звук под особенности помещения и конкретное расположение динамиков, если передняя и задняя пары будут совпадать по модели.

Важным визуальным нововведением стала динамическая подсветка Sound Glow, превратившая верхнюю сенсорную панель устройства в интерактивный холст, который пульсирует в такт музыке и реагирует на смену частот. Цветовая гамма этого свечения автоматически подстраивается под оттенки обложки проигрываемого альбома, а запуск стандартных фоновых звуков, вроде шума дождя, активирует эксклюзивную успокаивающую анимацию.

С точки зрения умных функций колонка получила поддержку обновленного ассистента Siri AI, который благодаря интеграции моделей Apple Foundation Models умеет вести естественный диалог и искать информацию в сети. При наличии сопряженного iPhone или iPad с поддержкой Apple Intelligence колонка способна использовать личный контекст владельца для выполнения сложных задач и отправки сообщений, а система распознавания голоса позволяет безошибочно определять до шести разных жителей дома для предоставления каждому персональных ответов и музыкальных подборок. Обновленный гаджет также может выступать в роли полноценного хаба для управления бытовыми приборами, для чего он был оснащен датчиками температуры и влажности, поддержкой современного энергоэффективного протокола Thread, а также беспроводными стандартами Wi-Fi 6E и Bluetooth 6. Из соображений безопасности устройство способно распознавать звуки сработавшей сторонней пожарной сигнализации или датчиков угарного газа, оперативно отправляя критические уведомления на смартфоны владельцев.

Линейка компактных аудиосистем будет представлена в пяти расцветках корпуса: розовой, зеленой, синей, белой и темно-серой, известной как «темная ночь». Официальная стоимость Apple HomePod mini 2 составляет $149, а розничные продажи новинки стартуют 30 октября. При этом стоит учитывать, что продвинутые функции Siri AI станут доступны пользователям с будущими обновлениями программного обеспечения и изначально будут запущены только на английском языке в ограниченном списке стран, в который из-за строгих местных регуляторных правил пока не входят государства Европейского союза.