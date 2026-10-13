Apple представила Apple TV 4K четвертого поколения с Siri AI

Компания Apple представила четвертое поколение телеприставки Apple TV 4K, которая теперь совмещает в себе функции мощного медиаплеера и полноценного центра управления умным домом. Главным технологическим новшеством устройства стала глубокая интеграция голосового ассистента Siri AI на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence. Помощник получил полностью обновленный полноэкранный интерфейс для быстрого поиска фильмов и сериалов, научился поддерживать естественный диалог и развернуто отвечать на вопросы о просматриваемом контенте. Более того, при наличии совместимого iPhone с Apple Intelligence умный ассистент способен учитывать личный контекст владельца, например, анализируя рекомендации из его дружеской переписки. Для взаимодействия с Siri AI пользователю больше не требуется держать в руках пульт, поскольку в саму приставку встроены три чувствительных микрофона для улавливания голосовых команд из любой точки комнаты. При этом фирменный пульт Siri Remote сохранил свой узнаваемый дизайн, но обзавелся полезной поддержкой технологии точного поиска и встроенным динамиком для воспроизведения звукового сигнала на случай, если он потеряется в помещении.

За колоссальный прирост производительности новинки отвечает передовой процессор A19, сменивший чип A15 Bionic из прошлого поколения. По официальным данным Apple, новая аппаратная платформа обеспечивает до 50% более высокую скорость центрального процессора и двукратное увеличение мощности графического ядра, а также предлагает отдельный аппаратный декодер AV1 для максимально эффективного и плавного воспроизведения потокового видео высокого разрешения.

Аудиовозможности приставки также вышли на новый уровень: теперь к Apple TV 4K можно одновременно подключить до четырех колонок HomePod mini 2 или HomePod второго поколения для создания объемного домашнего кинотеатра. Интеллектуальная система способна самостоятельно определить точное расположение динамиков в пространстве, автоматически настроив задержки звука и уровни громкости с учетом акустики конкретной комнаты, однако для корректной работы передняя и задняя пары HomePod обязательно должны совпадать по модели.

Помимо развлекательных функций, обновленная приставка берет на себя роль продвинутого хаба для бытовых приборов, позволяя пользователям удаленно управлять всеми устройствами умного дома, активировать сложные автоматические сценарии и выводить на экран телевизора оперативные уведомления сопряженных камер видеонаблюдения.

Официальная цена Apple TV 4K четвертого поколения составляет $299. Прием предварительных заказов на мультимедийную новинку в США и еще 29 странах открывается уже сегодня, а старт розничных продаж запланирован на 13 ноября. Стоит отметить, что в странах Евросоюза приставка появится на полках магазинов одновременно со всем миром, однако ее ключевая функция Siri AI на базе Apple Intelligence изначально будет там заблокирована из-за местных законодательных ограничений, лишая европейских пользователей главного преимущества новой модели.