Банковская инфраструктура под контролем: как управлять активами и обеспечивать их надёжную работу

Современный банк — это не только финансовые операции, клиентские сервисы и мобильное приложение. За каждой транзакцией стоит физическая и цифровая инфраструктура, которая требует постоянного обслуживания. Единая система управления активами ARMS от азербайджанской компании iLogic позволяет рассматривать эту инфраструктуру как взаимосвязанную среду, где оборудование, сотрудники, ремонты, запасы и данные работают в единой цифровой модели.

За каждой банковской услугой — инфраструктура

Когда мы говорим о банке, прежде всего вспоминаем счета, платежи, кредиты, мобильный банкинг и финансовые технологии. Но за всем этим стоит огромное количество оборудования и инженерных систем, без которых финансовая организация просто не сможет работать.

Банкоматы, POS-терминалы, терминалы самообслуживания и киоски, принтеры и компьютеры сотрудников, серверная инфраструктура, системы прецизионного охлаждения, электроснабжения и резервного питания, пожарной сигнализации и пожаротушения, оборудование отделений, транспорт и средства инкассации — все это активы, от состояния которых зависит непрерывность банковских процессов. Каждый из них требует внимания.

Киоск самообслуживания может нуждаться в ремонте, POS-терминал — в проверке, принтер — в замене картриджа, система пожарной сигнализации — в плановом испытании, а оборудование серверной — в регулярном техническом обслуживании. При этом задачи выполняются разными подразделениями, в разных филиалах и по различным регламентам.

В небольшом отделении подобные процессы еще можно контролировать вручную. Но когда речь идет о крупном банке с десятками или сотнями объектов, количество операций быстро превращается в серьезную управленческую проблему.

Вопрос уже не в том, есть ли у банка учет оборудования. Вопрос в том, насколько эффективно он управляет его эксплуатацией.

Где заканчивается классический учет

У банка может быть система, в которой зафиксировано, сколько единиц оборудования принадлежит организации, где они установлены и сколько стоили. В бухгалтерии учитываются основные средства, в закупках — приобретение оборудования и материалов, на складах — запасы.

Но что происходит дальше? Как часто выходят из строя банкоматы, POS-терминалы или инженерные системы? Сколько времени занимает их ремонт? Какие запчасти используются чаще всего? Какой филиал потребляет больше расходных материалов? Какие неисправности повторяются? Какие работы выполняются с нарушением установленных сроков?

Эти вопросы уже относятся не столько к финансовому учету, сколько к управлению жизненным циклом активов. Именно здесь возникает необходимость в отдельной цифровой модели, которая связывает объект, его техническое состояние, историю эксплуатации, заявки, работы, материалы и ответственных сотрудников.

Система ARMS от азербайджанской компании iLogic предназначена для решения подобных задач. Она объединяет управление активами, техническим обслуживанием и ремонтами, заявками, работами, инспекциями, запасами и аналитикой в единой среде. При этом речь не идет о замене бухгалтерской ERP. Финансовый учет и амортизация остаются в соответствующих системах, а ARMS дополняет их эксплуатационным уровнем управления.

От клиентских устройств до инженерных систем

Рассмотрим обычное банковское отделение. Здесь есть банкоматы, POS-терминалы, терминалы самообслуживания и киоски, рабочие компьютеры сотрудников, принтеры, сканеры, системы электронной очереди, серверные помещения и системы прецизионного охлаждения, электроснабжения и резервного питания, пожарной сигнализации и пожаротушения, а также системы безопасности и другое оборудование.

Каждый объект имеет собственный жизненный цикл. Его необходимо приобрести, установить, обслуживать, ремонтировать, снабжать расходными материалами и в определенный момент заменять. Один и тот же тип оборудования может эксплуатироваться в десятках филиалов. Руководителю технической службы недостаточно знать общее количество принтеров, терминалов или инженерных установок: важно понимать, как каждый тип оборудования работает.

Например, два филиала используют одинаковые модели принтеров. Один из них работает стабильно, другой регулярно требует ремонта и потребляет значительно больше картриджей. При традиционном учете обе единицы оборудования могут выглядеть совершенно одинаково. Но эксплуатационные данные показывают разницу.

ARMS позволяет собирать информацию о расходах, выполненных работах, ремонтах и связанных с ними ресурсах. Это создает основу для выявления отклонений и поиска причин, которые не всегда заметны при анализе только финансовых операций. Система также может автоматически получать показатели из разных источников: корпоративных систем, оборудования и датчиков, систем мониторинга и других подключенных решений. Поддерживаются такие протоколы и интерфейсы, как OPC UA, MQTT, REST API, SNMP и другие. Когда эти данные связаны с конкретными активами, банк получает актуальную основу для планирования работ, контроля затрат и оценки надежности своей инфраструктуры.

Когда расход материалов становится сигналом

Одна из наиболее наглядных задач управления активами связана с расходными материалами. Представим банк, в котором работает десять принтеров. В течение года организация закупает определенное количество картриджей, фиксируя расходы в обычном учете. Однако один из принтеров начинает потреблять картриджи значительно чаще остальных. Что это означает?

Возможно, оборудование работает в более интенсивном режиме. Возможно, требуется техническое обслуживание. Возможно, неисправность приводит к повышенному расходу материалов. А может быть, проблема связана с особенностями эксплуатации в конкретном филиале. Без общей же картины руководитель видит только закупки.

Система управления активами позволяет связать расход материалов с конкретным объектом, подразделением, историей ремонтов и выполненными работами. В результате появляется возможность заметить аномалию, изучить ее причины и принять решение на основе данных. Это важный переход от простого учета затрат к управлению эффективностью. Причем подобная логика применима не только к принтерам. Она может использоваться для анализа расхода запасных частей, технических материалов, ресурсов на обслуживание инженерных систем и других объектов.

Доступность клиентских сервисов: устройства и инфраструктура

Для банка доступность клиентских сервисов имеет непосредственное значение. Неисправность банкомата, POS-терминала, терминала самообслуживания или оборудования, обеспечивающего работу отделения, может ограничить доступность банковской услуги. Поэтому управление такими активами включает весь процесс устранения проблемы: регистрацию заявки, назначение исполнителя, определение необходимых материалов, выполнение работ, контроль сроков, подтверждение результата и сохранение истории обслуживания.

ARMS поддерживает управление заявками, работами, аварийными обращениями, исполнителями, материалами и контролем сроков. Это позволяет выстраивать процесс обслуживания не как последовательность разрозненных действий, а как единый управляемый workflow.

Для крупного банка особенно важно, что процессы обслуживания можно организовать по разным шаблонам. Обслуживание банкомата, проверка POS-терминала, диагностика системы пожарной сигнализации или ремонт инженерного оборудования требуют разных процедур. ARMS помогает не только зарегистрировать проблему, но и провести ее по установленному процессу.

Инженерная инфраструктура филиала тоже требует управления

Банковское отделение функционирует благодаря множеству инженерных систем. Системы прецизионного охлаждения, электроснабжения и резервного питания, пожарной сигнализации и пожаротушения, безопасности, оборудование серверных помещений и другие компоненты требуют регулярного контроля и обслуживания. Многие работы необходимо выполнять заранее, до возникновения неисправности: менять фильтры по регламенту, проверять оборудование с заданной периодичностью, тестировать резервные источники питания и фиксировать результаты процедур.

Если такие процессы ведутся вручную, организация неизбежно сталкивается с риском пропущенных работ, потери информации и отсутствия единой картины состояния инфраструктуры. В ARMS для каждого актива или группы активов могут быть заданы соответствующие регламенты, процедуры, ответственные и сроки выполнения. История работ сохраняется в системе, а руководство получает возможность анализировать, какие задачи выполнены, какие просрочены и где возникают повторяющиеся проблемы. Именно здесь проявляется принципиальная разница между реактивным ремонтом и управлением жизненным циклом.

SLA: когда важно не только выполнить работу, но и сделать это вовремя

В банковской инфраструктуре важно не только закрыть заявку, но и сделать это в установленный срок. Если неисправно устройство самообслуживания, нарушена работа системы электроснабжения или требуется восстановить критическое оборудование, время реакции и восстановления становится отдельным показателем эффективности.

ARMS позволяет связывать работы с установленными сроками и контролировать выполнение SLA. Система фиксирует, кто выполнял работу, какие ресурсы использовались и сколько времени потребовалось для устранения проблемы. Это дает возможность оценивать не только факт выполнения, но и качество эксплуатационного процесса.

Например, если техническая служба должна устранять определенный тип неисправности за полчаса, а фактически работа занимает 3 часа, такая разница становится видимой в аналитике. Руководитель может понять, где возникают задержки, какие процессы требуют оптимизации и насколько эффективно используются ресурсы.

При этом речь идет не только об оценке сотрудников. Нарушение SLA может быть связано с отсутствием необходимых запчастей, сложностью доступа к оборудованию, недостаточной подготовкой или другими факторами. Система дает возможность увидеть проблему, а уже ее причины требуют отдельного анализа.

Инкассация и транспорт: активы, которые находятся в движении

Банковская инфраструктура не ограничивается физическими отделениями. Важную роль играют транспортные средства, используемые для инкассации и других операционных задач. Они также имеют жизненный цикл, регламентные работы, ремонты, расходные материалы и историю эксплуатации.

В случае транспорта особенно важны регулярность обслуживания, контроль пробега, выполнение предусмотренных процедур и своевременная замена компонентов. Если техническое обслуживание проводится с нарушением регламента, это может привести к повышению рисков и дополнительным затратам.

Система управления активами позволяет рассматривать транспорт как часть общей цифровой модели организации, связывая объект с его техническими характеристиками, историей работ, расходами и ответственными. При этом глубина учета определяется самой организацией. Для одного сценария достаточно контролировать транспортное средство целиком. В другом случае может потребоваться более детальная структура, включающая отдельные компоненты и связанные объекты.

Единая картина для руководителя

Одна из главных ценностей управления активами заключается в том, что информация перестает быть распределенной между отдельными подразделениями и документами.

Руководитель получает возможность видеть:

какие активы находятся в эксплуатации;

какие работы запланированы;

какие ремонты выполняются;

сколько времени занимает обслуживание;

какие материалы расходуются;

какие объекты чаще выходят из строя;

где нарушаются сроки;

какие процессы требуют внимания.

Это уже не просто перечень оборудования. Это управленческая картина, которая позволяет принимать решения на основе фактических данных. Например, если один филиал регулярно тратит больше средств на обслуживание определенного оборудования, чем остальные, система помогает выявить такую разницу. Дальше можно изучить историю ремонтов, условия эксплуатации и расход материалов, чтобы определить причину.

В другом случае анализ может показать, что определенный тип неисправности повторяется слишком часто. Тогда руководство получает основание для изменения регламента, модернизации оборудования или пересмотра процесса обслуживания.

ИИ: от поиска информации к рекомендациям

В современной корпоративной системе управление активами постепенно выходит за пределы традиционных интерфейсов и отчетов, поэтому ARMS предусматривает применение искусственного интеллекта в нескольких направлениях.

Первое — интеллектуальное взаимодействие с данными. Пользователь может описать проблему обычным языком, а система помогает найти соответствующую информацию. Это особенно важно в крупных организациях, где данные могут вводиться на разных языках, с различными обозначениями и терминологией. Для банка такой сценарий может быть полезен при поиске сведений о неисправностях, оборудовании, ремонтах и регламентах обслуживания.

Второе направление — анализ истории эксплуатации и выявление аномалий. Если конкретный актив слишком часто выходит из строя, если определенная работа выполняется с отклонением от привычной модели или если оборудование уже должно было пройти обслуживание, ИИ может помочь обнаружить подобные ситуации и сформировать рекомендацию для дальнейшего анализа.

Третье — ИИ-ассистент, который позволяет получать информацию из системы с помощью естественного языка. Например, руководитель может запросить список активов, нуждающихся в ремонте в ближайшее время, узнать, какие работы были выполнены за месяц, или выяснить, почему увеличилось время устранения неисправностей.

Здесь важно понимать: искусственный интеллект не заменяет управленческое решение. Он помогает быстрее находить информацию, выявлять отклонения и формировать основу для действий.

Почему локальная разработка имеет значение

Для банковского сектора вопрос конфиденциальности и контроля над корпоративными данными имеет особое значение. Информация об инфраструктуре, техническом состоянии оборудования, внутренних процессах и расходах может быть чувствительной. Поэтому возможность развертывания интеллектуальных компонентов внутри защищенного контура организации становится важным фактором.

ARMS предоставляет возможность использования собственной LLM, on-premise-развертывания и работы с данными внутри организации. Это позволяет рассматривать ИИ не только как внешний облачный сервис, но и как компонент корпоративной системы, работающий в соответствии с требованиями конкретной организации.

Для локального рынка важен и другой аспект. ARMS разработана компанией iLogic в Азербайджане и ориентирована на задачи управления активами и эксплуатационными процессами крупных организаций. Это открывает возможность создавать и адаптировать решение с учетом локальной специфики бизнеса, языковой среды, существующей инфраструктуры и требований заказчика.

Единая цифровая модель банковской инфраструктуры

Современный банк — это сложная система, в которой финансовые операции, клиентские устройства, IT-инфраструктура, инженерные системы, транспорт и сотрудники связаны между собой. Финансовая ERP отвечает за учет и корпоративные процессы. CRM — за отношения с клиентами. BI — за аналитику. IoT может поставлять данные с оборудования. Для управления жизненным циклом активов нужен отдельный уровень, который связывает эти данные с реальными работами и эксплуатацией. Эту роль призвана выполнять ARMS.

Система позволяет объединять активы, регламенты, заявки, ремонты, материалы, исполнителей, документы и аналитику в единой цифровой среде. А благодаря интеграциям с существующими корпоративными системами она может стать частью общей IT-архитектуры банка. В результате организация получает возможность перейти от разрозненного контроля оборудования к системному управлению инфраструктурой.

Банк может управлять финансами через одну систему, но его физическая и технологические инфраструктуры требует собственной цифровой модели. И чем больше становится банк, чем шире его филиальная сеть и чем больше активов участвует в ежедневной работе, тем важнее видеть не только то, чем организация владеет, но и то, как все это работает.

Но единая цифровая модель активов — лишь основа для следующего уровня управления. Собрать данные о состоянии оборудования, ремонтах и эксплуатации недостаточно: гораздо важнее научиться находить в этих данных закономерности, выявлять аномалии и заранее понимать, где может возникнуть проблема.

Именно здесь в управление активами приходит искусственный интеллект — не как модный технологический слой, а как инструмент снижения затрат, рисков и нагрузки на сотрудников. В следующей статье цикла мы разберем, как ИИ помогает перейти от реактивного ремонта к прогнозированию: от интеллектуального поиска и анализа истории неисправностей до ИИ-ассистента и запросов к системе на естественном языке. Отдельно поговорим о локальных LLM и работе ИИ внутри закрытого контура — подходе, особенно важном для банков, государственных организаций и других структур, работающих с критически важными и конфиденциальными данными.