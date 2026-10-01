1Password запустил безопасную авторизацию для ИИ-агентов без передачи паролей

Сервис для управления паролями 1Password представил платформу 1Password for Agents, которая позволяет ИИ-агентам безопасно авторизоваться в учетных записях пользователей без прямой передачи им учетных данных. Это решение кардинально меняет привычный, но небезопасный подход, когда для выполнения задач цифровому помощнику приходится буквально отдавать свои пароли или секретные ключи, полностью теряя контроль над их дальнейшим копированием и хранением. Новый инструмент решает эту проблему за счет создания защищенной системы взаимодействия между человеком, искусственным интеллектом и менеджером паролей.

Механизм работы платформы построен на строгом контроле со стороны пользователя и сквозном шифровании. Когда ИИ-агент пытается войти на какой-либо сайт или сервис от имени человека, 1Password отправляет уникальный цифровой ключ для верификации самого агента. В этот же момент пользователь получает уведомление на своем устройстве и должен лично одобрить операцию. Только после явного подтверждения система 1Password самостоятельно и в защищенном режиме вводит нужные данные, позволяя ИИ-помощнику авторизоваться и приступить к выполнению поручения.

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На старте платформа предлагает широкую свободу выбора ИИ-ассистентов, поддерживая интеграцию с ведущими игроками рынка. Пользователи могут подключать таких популярных агентов, как Anthropic Claude, решения от OpenAI (включая специализированный ChatGPT), Grok Bot, Meta Muse, а также ИИ-инструменты от стартапа Town. Разработчики 1Password уже ведут активные переговоры с создателями других цифровых сервисов, чтобы расширить этот список, делая технологию универсальным стандартом для безопасного делегирования задач.

Актуальность такого инструмента продиктована стремительным ростом активности ИИ-агентов в сети, что вызывает серьезную обеспокоенность у крупных организаций и бизнеса. Главная угроза кроется не в хакерских атаках, а в действиях самих пользователей, которые добровольно доверяют нейросетям управление своими профилями и даже проведение финансовых операций. Для банков и корпораций это создает огромные риски, поскольку им крайне сложно определить, действительно ли транзакция или запрос инициированы реальным человеком, либо это результат сбоя или некорректной интерпретации команды самим ИИ-агентом. В этих условиях появление безопасного шлюза авторизации становится важным шагом к снижению рисков в эпоху автономного искусственного интеллекта.