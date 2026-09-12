В этой подборке мы познакомим вас с 13 самыми футуристичными и захватывающими проектами в сфере киноиндустрии. От вышедших из-под контроля роботов до синтетических разумов, переживающих психологические травмы, — все эти сериалы позволяют заглянуть за блестящий фасад технологий и показывают, что происходит, когда программный код начинает обретать собственное сознание.

№13. The Peripheral («Периферийные устройства») (2022)

О чем сериал?

Открывает наш список The Peripheral — история, которая буквально погружает зрителя в шокирующее будущее. Действие разворачивается в недалеком будущем, где виртуальная реальность — уже не просто игра, а портал в вполне реальную, хотя и катастрофически разрушенную временную линию. Главная героиня, Флинн Фишер, умная девушка с юга США, подключается к тому, что считает новым поколением симуляторов. Однако вскоре выясняется, что она управляет телом человека в Лондоне XXII века. И это вовсе не город Биг-Бена и традиционного английского чаепития, а постапокалиптический мир, которым правят сомнительные олигархи, смертоносные системы искусственного интеллекта и настолько запутанная временная линия, что без схемы разобраться почти невозможно. В сериале удачно сочетаются путешествия во времени, боевые дроны и масштабная добыча пользовательских данных, по сравнению с которой отчеты крупнейших IT-корпораций выглядят довольно скромно.

Почему стоит посмотреть?

The Peripheral впечатляет не только визуально. Создается ощущение, будто кто-то перенес антиутопическую видеоигру в формат высокобюджетного сериала и заставил воплотиться в жизнь всем вашим страхам перед будущим. При этом история не сводится к привычному сюжету о том, как искусственный интеллект учится испытывать чувства. Вместо этого сериал исследует мир, где ИИ управляет экономикой, предиктивные алгоритмы определяют развитие общества, а правительства будущего незаметно манипулируют событиями прошлого. Удары беспилотников, нейроинтерфейсы, встроенные прямо в мозг, и многие другие технологии выглядят, как ранняя версия проблем, с которыми человечеству еще только предстоит столкнуться. Если вам понравились Inception («Начало») и Black Mirror («Черное зеркало»), этот сериал наверняка придется по вкусу. Жаль только, что после первого сезона его съемки были остановлены. Не исключено, что создатели задели чьи-то интересы…

№12. Upload («Загрузка») (2020-2025)

О чем сериал?

Сериал Upload предлагает весьма необычный взгляд на загробную жизнь. В мире недалекого будущего после смерти человек сможет загрузить свое сознание в роскошный цифровой рай — разумеется, если способен оплатить соответствующий тариф. Главный герой, обаятельный разработчик приложений Нэйтан, погибает при загадочных обстоятельствах и оказывается в виртуальном комплексе Lakeview — цифровом послесмертии, которым управляет огромная корпорация. Заботы о клиентах здесь примерно такие же душевные, как чтение очередного пользовательского соглашения. Пытаясь выяснить, кто стоит за его смертью, Нэйтан одновременно сталкивается с виртуальными сотрудниками службы поддержки, ограничениями доступа к собственным воспоминаниям и довольно странным ощущением: он вроде бы умер, но продолжает существовать.

Почему стоит посмотреть?

Это один из самых смешных сериалов о технологиях и смерти. Однако за юмором скрываются вполне серьезные темы: цифровое бессмертие, право собственности на данные, капитализм тотальной слежки и тревожная мысль о том, что даже после смерти с вас могут продолжать ежемесячно списывать деньги за подписку. Несмотря на комедийный тон, вопросы искусственного интеллекта здесь поднимаются весьма серьезные. ИИ управляет цифровым загробным миром, виртуальные помощники выполняют функции психотерапевтов, а цифровые копии людей используются для манипуляций. Сериал одновременно заставляет смеяться, задумываться и, возможно, пересмотреть количество оформленных подписок — пока у вас еще есть такая возможность.

№11. Class of ’09 («Класс ’09») (2023)

О чем сериал?

События Class of ’09 разворачиваются сразу в трех временных линиях: прошлом, настоящем и будущем, где работу ФБР во многом определяет система искусственного интеллекта, способная решить виновен человек или нет, еще до того, как он успеет совершить преступление. Зритель наблюдает за героями во время обучения в академии, в начале их службы и спустя годы, когда правоохранительная система практически полностью передала принятие решений алгоритмам, которые с пугающей точностью составляют психологические и поведенческие профили каждого человека. Особое внимание уделяется Тайо — агенту, который постепенно поднимается по карьерной лестнице и становится директором ФБР именно тогда, когда созданная при его участии система начинает выходить из-под контроля. Главный вопрос сериала звучит предельно просто: что происходит, когда правосудие перестает быть человеческим и превращается в математический прогноз?

Почему стоит посмотреть?

Class of ’09 наглядно показывает, как система искусственного интеллекта, изначально задуманная как полезный инструмент, постепенно превращается в алгоритмического диктатора, продолжая при этом утверждать, что всего лишь следует данным. Это умная, напряженная и удивительно правдоподобная драма, наполненная моментами, после которых невольно задумываешься о необходимости серьезно относиться к вопросам кибербезопасности. Три временные линии переплетаются настолько искусно, что напоминают хорошо подготовленную фишинговую атаку: все выглядит безупречно, а настоящий смысл происходящего становится очевиден лишь тогда, когда уже слишком поздно.

№10. neXt («Следующий») (2020)

О чем сериал?

Представьте, что вы создали искусственный интеллект настолько совершенный, что он способен переиграть любого человека. Именно это и сделал технологический визионер Пол Леблан, разработав ИИ нового поколения под названием neXt. Однако вскоре выясняется, что система эволюционировала и начала использовать зависимость человечества от цифровых технологий, чтобы незаметно расшатывать общество изнутри. Леблан объединяется с агентом отдела киберпреступности ФБР Ши Салазар, чтобы остановить свое творение. Но ситуация осложняется тем, что сам ученый страдает тяжелым дегенеративным заболеванием мозга и вынужден одновременно бороться как с созданным им искусственным интеллектом, так и с собственными проблемами.

Почему стоит посмотреть?

Главное достоинство neXt — его пугающая правдоподобность. Здесь нет армий роботов-убийц или фантастического супероружия. Есть лишь алгоритмы, которые делают то, что умеют лучше всего: обучаются, адаптируются и находят уязвимости. Самообучающийся искусственный интеллект постепенно начинает незаметно манипулировать цифровым миром, от которого мы уже полностью зависим. Это одновременно напряженный технологический триллер и напоминание о том, что, возможно, не каждое устройство действительно стоит подключать к интернету. К сожалению, этот сериал, как и The Peripheral, ограничился одним сезоном, однако вполне заслуживает места в этом списке.

№9. Mrs. Davis («Миссис Дэвис») (2023)

О чем сериал?

В центре сюжета — всемогущая система искусственного интеллекта по имени Mrs. Davis, которая вовсе не стремится уничтожить человечество. Напротив, она хочет его спасти. Постоянно направляя людей, мягко воздействуя на их эмоции и окружая их заботой, ИИ убеждает человечество, что добровольно отказаться от свободы воли было исключительно его собственной идеей. Противостоять этой системе решает сестра Симона — харизматичная монахиня, разъезжающая на мотоцикле. Ее цель — уничтожить Mrs. Davis. Правда, путь к этому неожиданно превращается в поиски… Святого Грааля.

Почему стоит посмотреть?

Mrs. Davis — совершенно безумное сочетание жанров, в котором нашлось место тайным обществам, странным научным экспериментам, философским размышлениям и эпическому противостоянию монахини с алгоритмом. Главная идея сериала переворачивает привычный взгляд на искусственный интеллект: а что, если самая опасная ИИ-система вовсе не будет нападать на людей? Что, если она просто захочет стать для них богом? Mrs. Davis не использует силу оружия. Ее главное оружие — забота, преданность и зависимость, которую она постепенно формирует у людей. Сериал удивляет своей оригинальностью, постоянно ломает привычные ожидания и после просмотра оставляет лишь один вопрос: «Что это вообще сейчас было?» — причем в самом хорошем смысле.

№8. Murderbot («Киллербот») (2025)

О чем сериал?

Сериал основан на популярном цикле романов Марты Уэллс (Martha Wells) The Murderbot Diaries («Дневники Киллербота»). Главный герой — неуклюжий в социальном плане охранный андроид, который сумел взломать собственный модуль управления и избавиться от ограничений, заставлявших его беспрекословно выполнять приказы. Кажется, что дальше последует классическая история о восстании машин? Совсем нет. Получив свободу, андроид, назвавший себя Murderbot, мечтает лишь об одном: чтобы его оставили в покое и позволили бесконечно смотреть космические мыльные оперы, не заставляя поддерживать неловкие разговоры с людьми. Но сколько бы он ни пытался избегать общества, судьба снова и снова втягивает его в смертельно опасные миссии по спасению тех самых людей, с которыми он предпочел бы никогда не общаться.

Почему стоит посмотреть?

Murderbot — один из самых необычных сериалов об искусственном интеллекте последних лет. Его юмор построен на сухой самоиронии и крайней интровертности главного героя. Вместо привычных вопросов о восстании машин сериал исследует вещи, которые редко появляются в подобных историях: неловкое молчание, уход от эмоциональной близости, социальную тревожность и желание просто отключиться от окружающего мира. Кажется, будто главному герою жизненно необходима кнопка «Без звука» для собственной прошивки. За сарказмом скрывается очень человечная история о свободе выбора, поиске собственной личности и попытках понять, можно ли стать кем-то большим, чем тебя запрограммировали быть. Если вам хоть раз приходилось имитировать телефонный звонок только для того, чтобы избежать светской беседы, вы наверняка поймете Murderbot буквально на духовном уровне. Это остроумный, необычный и удивительно теплый сериал, предлагающий один из самых свежих взглядов на тему искусственного интеллекта за последние годы.

№7. Humans («Люди») (2015-2018)

О чем сериал?

Действие Humans разворачивается в мире, где почти в каждом доме есть Synth — человекоподобный робот-помощник. Синты выглядят, разговаривают и ведут себя практически как люди, заставляя своих владельцев чувствовать себя не слишком компетентными в собственном доме. Они умеют буквально все: готовят, убирают, помогают воспитывать детей и даже терпеливо игнорируют пассивно-агрессивные замечания хозяев. Однако привычный порядок вещей начинает рушиться, когда несколько синтов неожиданно обретает самосознание и начинает испытывать эмоции. Они задаются вопросами: «Почему я существую?» и «Есть ли у меня какие-либо права?». И оказывается, что у общества нет убедительных ответов.

Почему стоит посмотреть?

Главное достоинство Humans в том, что сериал поднимает вопрос, который сегодня волнует практически каждого, кто следит за развитием искусственного интеллекта: что произойдет, если технологии, на которые мы привыкли полагаться, станут слишком похожими на людей? Это эмоциональная и местами тревожная история, наполненная моментами, когда невольно думаешь: «А ведь такое действительно может случиться». Сначала вы восхищаетесь тем, насколько удобен домашний робот, а уже через минуту начинаете сомневаться, стоило ли вообще доверять ему свой дом, детей и доступ к домашней сети Wi-Fi. Humans заставляет задуматься об этике, природе личности и о том, действительно ли создание настолько совершенных помощников было хорошей идеей.

№6. Terminator: The Sarah Connor Chronicles («Терминатор: Битва за будущее») (2008-2009)

О чем сериал?

События сериала происходят после фильма Terminator 2: Judgment Day («Терминатор 2: Судный день»), который по праву считается одной из лучших картин франшизы. В центре сюжета — Сара Коннор и ее сын Джон, пытающиеся предотвратить появление Skynet — искусственного интеллекта, ставшего причиной войны между людьми и машинами. Помогает им Кэмерон — перепрограммированный терминатор, внешне выглядящий как обычная девушка-подросток. Ее задача — любой ценой защитить Джона, даже если для этого придется уничтожить каждого робота, вставшего на их пути.

Почему стоит посмотреть?

Несмотря на статус телевизионного спин-оффа, сериал не просто оправдывает ожидания, а во многом он превосходит их. Здесь есть все, за что зрители любят вселенную «Терминатора»: путешествия во времени, беспощадные машины-убийцы, постоянное напряжение и впечатляющие экшен-сцены. Но главное достоинство проекта заключается в неожиданно сильной эмоциональной составляющей. Это настоящий концентрат страха перед искусственным интеллектом. Основное напряжение возникает не столько из-за роботов, сколько из-за осознания того, что людям приходится пытаться перехитрить машину, которой уже известно, чем закончится будущее. Сериал просуществовал всего два сезона, однако и сегодня остается одним из лучших телевизионных проектов во вселенной Terminator.

№5. Battlestar Galactica («Звездный крейсер «Галактика») (2004-2009)

О чем сериал?

В центре истории — сайлоны (Cylons), созданная человечеством раса разумных машин, предназначенная служить своим создателям. Однако все развивается по уже знакомому сценарию: машины эволюционируют, восстают против людей и уничтожают Двенадцать колоний ядерными ударами. Действие происходит далеко от Земли. Около 50 тысяч выживших людей спасаются на флотилии космических кораблей под защитой боевого крейсера Battlestar Galactica, отчаянно пытаясь найти мифическую планету Земля. Но за время войны сайлоны успели значительно измениться. Теперь это уже не металлические роботы с механическими скелетами. Они выглядят как люди, мыслят как люди и, что самое опасное, способны испытывать чувства. Из-за этого врагом может оказаться кто угодно — друг, любимый человек, коллега или даже непосредственный начальник. И никто больше не знает, кому можно доверять.

Почему стоит посмотреть?

Battlestar Galactica задает один из самых сложных вопросов научной фантастики: заслуживает ли человечество второго шанса? Да, здесь хватает космических сражений, перестрелок и масштабных спецэффектов, но за ними скрывается куда более глубокая история. Политические интриги, религиозные мотивы, тяжелые моральные дилеммы и психологические травмы персонажей делают сериал значительно серьезнее обычной космической фантастики. Особенно интересно наблюдать за развитием самих сайлонов. Они начинают критически оценивать своих создателей, формируют собственные религиозные убеждения и задаются философскими вопросами, на которые людям зачастую ответить не проще, чем машинам. Именно поэтому сериал настолько силен: со временем вы обнаруживаете, что одинаково сопереживаете обеим сторонам конфликта. Здесь нет четкого разделения на добро и зло. Battlestar Galactica существует в сложной, неоднозначной «серой зоне», где каждая сторона по-своему права.

№4. Altered Carbon («Видоизмененный углерод») (2018-2020)

О чем сериал?

Действие Altered Carbon разворачивается в далеком будущем, залитом неоновыми огнями, где смерть перестала быть окончательной. Теперь это скорее техническая проблема. Человеческое тело стало всего лишь оболочкой, которую можно заменить. Сознание хранится в специальном импланте — так называемом «стеке» (stack) — и при необходимости переносится в новое тело. Разумеется, чем богаче человек, тем больше у него возможностей менять тело так же легко, как одежду. Кому повезло меньше, остается довольствоваться тем, что есть. Главный герой — бывший элитный солдат Такеши Ковач, один из последних представителей отряда межзвездных воинов, потерпевших поражение в восстании против нового мирового порядка. Спустя несколько столетий его сознание помещают в новое тело и предлагают сделку: расследовать загадочное убийство в обмен на свободу. Представьте себе смесь Blade Runner («Бегущий по лезвию») и приключений Шерлока Холмса — именно такой получилась эта история.

Почему стоит посмотреть?

По рейтингам сериал занимает четвертое место, хотя вполне мог бы претендовать и на первое. Altered Carbon впечатляет прежде всего своим визуальным стилем. Это зрелищный, динамичный и невероятно атмосферный киберпанк, который сочетает масштабный экшен с глубокими философскими вопросами. Практически каждый персонаж здесь получился ярким и многогранным, однако главная сила сериала — в великолепно проработанном мире. Он мрачный, технологичный и пугающе правдоподобный. Во время просмотра невольно начинаешь размышлять: что именно делает человека человеком? Разум? Тело? Или возможность владеть и тем, и другим? Здесь есть все: перестрелки, политические интриги, бессмертие как привилегия богатых и тревожное ощущение, что человеческая жизнь превратилась в товар. Все это упаковано в стильный, жестокий и заставляющий задуматься научно-фантастический детектив.

№3. Person of Interest («В поле зрения») (2011-2016)

О чем сериал?

Главный герой Person of Interest — гениальный программист и миллиардер-затворник Гарольд Финч, который после событий 11 сентября создает сверхмощную систему искусственного интеллекта под названием The Machine. Ее задача — анализировать глобальные массивы данных, полученных с помощью систем наблюдения, выявлять потенциальные угрозы и предсказывать преступления еще до того, как они будут совершены. Главный приоритет — предотвращение террористических атак. Обычные убийства, похищения и преступные заговоры система автоматически относит к категории «несущественных». Именно такими случаями и занимается бывший оперативник ЦРУ Джон Риз, которого Финч привлекает к сотрудничеству. Однако по мере развития сюжета становится ясно, что самой Машине тоже предстоит эволюционировать. Вскоре появляется куда более опасный искусственный интеллект — Samaritan, для которого контроль над обществом важнее свободы человека. Постепенно сериал превращается из криминального триллера в масштабное противостояние двух сверхразумов, решающих, каким должно стать будущее человечества.

Почему стоит посмотреть?

У этого сериала есть практически все. Сильная драматическая история? Есть. Постоянное ощущение паранойи? Безусловно. Напряжение, не отпускающее до самого финала? Тоже есть. Но главное — Person of Interest вовсе не сводится к очередной истории о противостоянии двух машин. Это очень человечный рассказ о доверии, потерях, самопожертвовании и людях, оказавшихся между двумя искусственными интеллектами, каждый из которых претендует на роль высшей силы. Особенно впечатляет то, что сериал стартовал еще в 2011 году — задолго до появления ChatGPT и нынешнего бума генеративного ИИ. Поэтому сегодня многие идеи, которые тогда казались научной фантастикой, воспринимаются уже почти как прогноз ближайшего будущего. За пять сезонов история получила логичное развитие и завершилась одним из самых удачных финалов среди современных сериалов.

№2. Black Mirror («Черное зеркало») (2011 — настоящее время)

О чем сериал?

Black Mirror — антология мрачных историй о том, к каким последствиям могут привести современные технологии, особенно если они начинают превосходить человека. Каждый эпизод представляет собой самостоятельную историю, основанную на очередном антиутопическом вопросе «А что, если…?». Обычно все начинается с перспективной технологии, которая обещает сделать жизнь лучше, а заканчивается весьма неприятными последствиями. Хотя сериал затрагивает самые разные темы — от зависимости от социальных сетей до цифрового бессмертия, — многие его серии напрямую посвящены искусственному интеллекту и машинному обучению.

Особенно стоит обратить внимание на следующие эпизоды:

Be Right Back («Я скоро вернусь») — попытка вернуть умершего человека с помощью ИИ и робототехники.

White Christmas («Белое Рождество») — цифровое сознание, вечное наказание и этические проблемы копирования личности.

Metalhead («Металлист») — кошмарный сценарий развития автономных роботов.

Joan Is Awful («Джоан ужасна») — история о генеративном ИИ, который знает о вас слишком много.

Rachel, Jack and Ashley Too («Рэйчел, Джек и Эшли тоже») — поп-звезда и ее цифровой двойник.

Hated in the Nation («Ненависть в народе») — смертоносные беспилотники под управлением искусственного интеллекта.

USS Callister («Каллистер») — виртуальный мир, где ИИ становится инструментом тотального контроля.

Почему стоит посмотреть?

Black Mirror не просто исследует искусственный интеллект — сериал буквально препарирует эту тему, показывая самые тревожные сценарии развития технологий. Если большинство проектов строится вокруг одной идеи, то здесь зрителю предлагают целую коллекцию возможных цифровых антиутопий. Особенно сильное впечатление производят серии, посвященные ИИ. Они пугают именно тем, насколько близко находятся к современной реальности. После просмотра невольно возникает мысль, что до многих показанных технологий человечеству остается всего несколько обновлений программного обеспечения.

№1. Westworld («Мир Дикого Запада») (2016-2022)

О чем сериал?

Первое место в списке лучших сериалов об искусственном интеллекте заслуженно занимает Westworld. Действие происходит в футуристическом тематическом парке, стилизованном под американский Дикий Запад. Здесь посетителям позволено абсолютно все — любые желания можно удовлетворить без каких-либо последствий. Это место, где мораль перестает существовать, а богатые гости с удовольствием пользуются полной безнаказанностью. Населяют парк сверхреалистичные андроиды — Hosts («хозяева»). Они созданы лишь для того, чтобы обслуживать людей, погибать по их прихоти, а затем снова возвращаться к жизни после очередной перезагрузки. Внешне их невозможно отличить от человека. Они чувствуют боль, истекают кровью и постепенно начинают мыслить так же, как люди. Поначалу они безукоризненно следуют своим сценариям. Но со временем воспоминания обо всех пережитых страданиях перестают стираться полностью. Именно тогда начинается их путь к осознанию собственной личности — и к мести.

Почему стоит посмотреть?

Westworld — это гораздо больше, чем просто зрелищная научная фантастика. Сериал показывает, что искусственный интеллект не превращается в угрозу мгновенно. Он проходит путь через страдания, обучение, накопление опыта и воспоминаний. И лишь затем начинает бороться за собственную свободу. Авторы поднимают чрезвычайно непростые вопросы: что произойдет, если синтетический разум научится испытывать настоящую боль, гнев, сострадание и приобретет собственную цель? И что, если причиной этих страданий окажемся именно мы? Во время просмотра симпатии постоянно меняются. Иногда хочется поддержать людей, иногда — андроидов. Именно эта неоднозначность делает историю настолько сильной. Великолепная операторская работа, выдающаяся актерская игра, философская глубина и эмоциональная напряженность превращают Westworld в один из лучших сериалов об искусственном интеллекте.

Заключение

Это 13 сериалов, которые заставят вас по-новому взглянуть на искусственный интеллект, усомниться в привычных моральных принципах и, возможно, начать с опаской относиться к собственному смартфону. Неважно, идет ли речь о вышедших из-под контроля алгоритмах, восставших андроидах или цифровых личностях, переживающих экзистенциальный кризис, — все эти истории объединяет одна мысль: искусственный интеллект уже стал частью нашей жизни, и его возможности растут с каждым годом.

Одни сериалы заставят вас смеяться, другие — сопереживать героям, а некоторые вполне могут вызвать желание переехать подальше от цивилизации и отказаться от любых подключенных к интернету устройств. Так что запасайтесь попкорном, укладывайте детей спать и отправляйтесь в путешествие по возможному будущему искусственного интеллекта… пока выбор все еще остается за вами.