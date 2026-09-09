Представлена линейка Super MiniLED-телевизоров Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition

Компания Huawei представила линейку телевизоров Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition, куда вошли четыре модели с диагоналями от 65 до 98 дюймов. Устройство позиционируется не только как домашний экран, но и как элемент интерьера: толщина корпуса составляет всего 4,9 см, а при использовании комплектного ультратонкого настенного крепления зазор между устройством и стеной составляет всего 0,5 см. Для создания эффекта картины можно дополнительно приобрести декоративную рамку под дерево.

Huawei Vision Smart Screen 6 Enjoy Edition оборудован панелью Super MiniLED, которая получила тысячи зон локальной подсветки. Пиковая яркость экрана достигает 1200 нит. За качество изображения отвечают сразу несколько фирменных алгоритмов, включая AI Brightness, систему распознавания сцен AI Scene Recognition, а также AI HDR и AI Color Enhancement. Телевизор обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3, умеет автоматически распознавать сцены, улучшать HDR и цветопередачу. Экран поддерживает частоту обновления до 288 Hz, а также технологию MEMC, которая отвечает за промежуточную генерацию кадров.

Телевизор функционирует под управлением HarmonyOS, поддерживает 4K-трансляцию со смартфонов. За звук отвечает система 2.1 с отдельным басовым динамиком и Hi-Fi-чипом: два широкополосных динамика имеют мощность по 20 Вт, а сабвуфер — 50 Вт. Внутри устройства установлен четырехъядерный процессор Nova NT72676, в основе которого лежат четыре ядра Cortex-A73 с частотой 1,65 GHz. Телевизор оснащен 4 Gb ОЗУ, 64 Gb памяти, тремя HDMI 2.1, USB 3.0, USB 2.0, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Среди доступных функций числятся игры с управлением движением, AI-фитнес, караоке, домашний мониторинг, а также видеозвонки в формате 1080p. В комплект поставки входит фирменный пульт Lingxi с функцией точного управления жестами в воздухе.

Цены составляют от $894 до $2235, продажи в Китае стартуют 16 сентября.