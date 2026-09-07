Xiaomi 18 Fold получил новый формат складных смартфонов

Состоялась премьера флагманского складного смартфона Xiaomi 18 Fold, который очень похож на грядущее устройство от Apple (iPhone Ultra). Компания рассказала, что смартфон разрабатывался на протяжении 20 месяцев и использует шарнир нового поколения с трехступенчатой конструкцией в форме капли воды.

Главной особенностью Xiaomi 18 Fold стал новый формат складных смартфонов, так называемый «паспорт». Соотношение сторон обоих экранов составляет √2:1, или 16:11,3, если переводить в привычный формат. Xiaomi отмечает, что такой формат делает чтение и работу с несколькими приложениями удобнее.

Корпус смартфона получился одним из самых тонких в своем классе: всего 5,02 мм в разложенном состоянии и 10,68 мм в сложенном. Он изготовлен из алюминия и фирменного стекла Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0 (крышка и внешний экран).

Характеристики внутреннего экрана: 7,58 дюйма и разрешение 2364 x 1672 пикселя. Внешний экран получил диагональ 5,38 дюйма и разрешение 1712 х 1168 пикселей. Обе панели выполнены по технологии OLED LTPO и поддерживают адаптивную частоту 1-120 Hz и пиковую яркость 4000 нит. Внешний экран, защищенный стеклом Dragon Crystal Glass 3.0, несимметричен: слева два прямых угла, а справа — скругленные. Внутренний дисплей защищен гораздо лучше предшественников благодаря использованию двухслойного ультратонкого стекла. Также отмечается минимальная складка гибкого дисплея — толщина составляет 30 мкм.

Xiaomi 18 Fold – это первое устройство компании на новой фирменной 3-нм платформе Xring O3 (10 ядер). Заявляется прирост многопоточной производительности CPU на 60%, графики — на 85%, а также заметное снижение энергопотребления. Производительность NPU достигает 200 TOPS. Поддерживается оперативная память LPDDR5/ LPDDR6 и накопители формата UFS 4.1. Это первый смартфон на рынке с новейшей оперативной памятью стандарта LPDDR6.

Смартфон получил камеру Leica, в основную входит главный датчик на 200 Мп (1/1.56″, f/1.7, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (f/2.4, ЭФР 17 мм, EIS) и перископный объектив на 50 Мп (f/2.8, оптический зум 3.5х, ЭФР 80 мм, OIS). Камера может записывать видео 8К@24fps. На каждом из экранов имеется фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.2).

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 67 Вт и беспроводная — до 50 Вт. В оснащение смартфона также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, две nanoSIM-карты, стереодинамики и защита IP58/59. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Смартфон работает на HyperOS 4. Поддерживается режим многозадачности с размещением до шести окон одновременно. Габариты: 117,8 х 83,6 х 10,68 мм (сложенный), 117,8 х 163,8 х 5,02 мм (разложенный). Вес — 219 гр.

Цены на Xiaomi 18 Fold: 12/256 Gb — $1635, 12/512 Gb — $1785, 16/512 Gb — $1935, 16 Gb/1 Tb LPDDR6 — $2230, 16 Gb/1 Tb LPDDR6 Ceramic Special Edition — $2380. Дополнительно к трем базовым расцветкам (белой, черной и красной) предлагается версия в корпусе из розовой «керамики», которая будет выпущена небольшим тиражом в 1500 устройств.