Nubia NaviX Ultra – смартфон со встроенным ИИ-агентом

Компания ZTE представила в Китае смартфон Nubia NaviX Ultra, который называет «первым серийным смартфоном с ИИ-агентом». Главной особенностью новинки стала глубокая интеграция Doubao Phone Assistant, способного не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно выполнять задачи в нескольких приложениях.

ИИ-агент разбивает сложные запросы на последовательность действий и выполняет их в разных сервисах. По заявлению ZTE, отдельные задачи могут состоять из сотен шагов и выполняться десятки минут, а доля успешного завершения составляет более 80%. Во время выполнения задачиможно добавлять новые команды, менять их приоритет и ставить следующие действия в очередь. Работа продолжается в фоновом режиме и при заблокированном экране. Для запуска ассистента предусмотрена отдельная физическая AI-кнопка со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Система распознает голосовые команды, поддерживаются английский язык и более десяти китайских диалектов. ИИ умеет одновременно работать с текстом, звуком, изображениями и видео. Через него можно заказать такси, проверить календарь, отправить сообщение, назначить встречу, открыть список задач, переслать документ и многое другое. Отдельный режим позволяет по одной команде создавать документы, таблицы, презентации и программный код. С разрешения владельца система способна запоминать его предпочтения и учитывать их при последующем выполнении задач. Nubia также заявляет многоуровневую защиту данных и отдельные механизмы контроля доступа ИИ-агента к функциям смартфона.

По остальным характеристикам NaviX Ultra соответствует уровню флагманского устройства. Смартфон оснащен OLED-экраном BOE с диагональю 6,78 дюйма, кадровой частотой 144 Hz, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью до 4500 нит. Поддерживаются ШИМ с частотой 2160 Hz и DC Dimming во всем диапазоне яркости.

В основе аппарата лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 емкостью 512 Gb или 1 Tb. Для охлаждения установлена испарительная камера площадью 7100 мм². Основная камера состоит из трех сенсоров: главный на 200 Мп (Samsung HPE, 1/1.4″, f/1.6, OIS0, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп (OmniVision OV50D40, 1/2.88″, f/2.0, ЭФР 18 мм, автофокус для макро) и перископный модуль на 64 Мп (OmniVision OV64B, 1/2″, автофокус, OIS, оптика с 3-кратным приближением). Фронтальная камера получила 32 Мп датчик (OmniVision OV32D40, 1/3″, f/2.0). ИИ помогает выбирать параметры съемки и может давать голосовые подсказки при построении кадра.

Смартфон получил аккумулятор емкостью 7100 мАч, мощность проводной зарядки составляет 90 Вт, беспроводной – 50 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, ИК-пульт, NFC, две nanoSIM, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C, стереодинамики и защита IP68/69. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Аппарат работает на базе Android 16 (Nebula AIOS). Габариты составляют 162,11×75,69×7,62 мм, вес – 208 гр. Задняя панель выполнена из стекла, рамка – из металла.

Цены: 12/512 Gb — $894, 16/512 Gb – $968, 16 Gb/1 Tb – $1117. Nubia NaviX Ultra уже поступил в продажу в Китае. Доступны черная, белая, синяя и светло-розовая версии. Выпуск смартфона за пределами Китая маловероятен.