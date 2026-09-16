Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A18 и Galaxy A08

Компания Samsung представила два недорогих смартфона — Galaxy A18 и Galaxy A08. Новые устройства являются приемниками популярных моделей A17 и A07 соответственно. Аппараты работают под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9. Оба смартфона получили длительную для бюджетного сегмента поддержку: производитель обещает выпускать обновления ОС и патчи безопасности в течение шести лет.

Samsung Galaxy A18

Изменений в дизайне и характеристиках немного. Главные нововведения состоят в переходе на новый процессор и повышенный класс пыле- и влагозащиты. Смартфон оснащен тем же 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080×2340 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. За производительность Galaxy A18 отвечает фирменный 5-нм процессор Exynos 1610, который пришел на смену MediaTek Helio G99. Аппарат будет доступен в модификациях памяти на 4/128 Gb и 8/256 Gb. Также доступна возможность установки карт microSD до 2 Tb.

Набор камер не изменился. В основную входят главный датчик на 50 Мп (f/1.8), широкоугольный модуль на 5 Мп (f/2.2) и макрообъектив на 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера на 13 Мп (f/2.0) расположена в каплевидном вырезе экрана. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 25 Вт. По данным Samsung, за 30 минут можно восполнить 50% энергии. Смартфон также получил поддержку 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, 2 x nano-SIM либо nano-SIM + microSD и порт USB 2.0 Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Степень защиты устройства повысили со стандарта IP54 до IP64. Доступны Circle to Search (для поиска объектов, текста и изображений на экране) и Gemini. Габариты и вес: 164,4 x 77,9 x 7,7 мм, 196 гр.

Продажи Samsung Galaxy A18 в Европе стартуют 18 сентября по цене от €279. Цветовая палитра: черный, серебристый и голубой.

Samsung Galaxy A08

Это самый доступный смартфон во всей линейке Galaxy. Основные изменения по сравнению с предшественником состоят в аккумуляторе увеличенной емкости и более высоком уровне защиты от пыли и влаги. Остальные характеристики смартфона при этом не изменились. Аппарат оборудован 6,7-дюймовым PLS LCD-экраном с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 90 Hz. В основе Galaxy A08 лежит 6-нм процессор MediaTek Helio G99. Используется оперативная память LPDDR5X. В зависимости от рынка смартфон доступен с 4, 6 или 8 Gb ОЗУ и накопителем на 64, 128 или 256 Gb. Объем хранилища можно расширить до 2 Tb с помощью карт microSD.

В двойную основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (f/18) и сенсор глубины 2 Мп (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры с вырезом Infinity-U составляет 8 Мп (f/2.0). Смартфон получил аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. В оснащение устройства также входят поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, две nano-SIM, порт USB-C 2.0 и 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Защита от пыли и влаги повысилась с IP54 до IP64. Смартфон также поддерживает Circle to Search. Габариты и вес: 167,4 x 77,4 х 8,0 мм, 197 гр.

Samsung Galaxy A08 уже поступил в продажу по цене $239. Цены для Европы пока не объявлены. Цветов корпуса три: синий, серебристый и зеленый.