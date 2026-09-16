ДомойТехнологииСмартфоныПредставлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A18 и Galaxy A08

Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A18 и Galaxy A08

Samsung Galaxy

Компания Samsung представила два недорогих смартфона — Galaxy A18 и Galaxy A08. Новые устройства являются приемниками популярных моделей A17 и A07 соответственно. Аппараты работают под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9. Оба смартфона получили длительную для бюджетного сегмента поддержку: производитель обещает выпускать обновления ОС и патчи безопасности в течение шести лет.

Samsung Galaxy A18

Samsung Galaxy

Изменений в дизайне и характеристиках немного. Главные нововведения состоят в переходе на новый процессор и повышенный класс пыле- и влагозащиты. Смартфон оснащен тем же 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением 1080×2340 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. За производительность Galaxy A18 отвечает фирменный 5-нм процессор Exynos 1610, который пришел на смену MediaTek Helio G99. Аппарат будет доступен в модификациях памяти на 4/128 Gb и 8/256 Gb. Также доступна возможность установки карт microSD до 2 Tb.

Набор камер не изменился. В основную входят главный датчик на 50 Мп (f/1.8), широкоугольный модуль на 5 Мп (f/2.2) и макрообъектив на 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера на 13 Мп (f/2.0) расположена в каплевидном вырезе экрана. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 25 Вт. По данным Samsung, за 30 минут можно восполнить 50% энергии. Смартфон также получил поддержку 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, 2 x nano-SIM либо nano-SIM + microSD и порт USB 2.0 Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Степень защиты устройства повысили со стандарта IP54 до IP64. Доступны Circle to Search (для поиска объектов, текста и изображений на экране) и Gemini. Габариты и вес: 164,4 x 77,9 x 7,7 мм, 196 гр.

Продажи Samsung Galaxy A18 в Европе стартуют 18 сентября по цене от €279. Цветовая палитра: черный, серебристый и голубой.

Samsung Galaxy A08

Это самый доступный смартфон во всей линейке Galaxy. Основные изменения по сравнению с предшественником состоят в аккумуляторе увеличенной емкости и более высоком уровне защиты от пыли и влаги. Остальные характеристики смартфона при этом не изменились. Аппарат оборудован 6,7-дюймовым PLS LCD-экраном с разрешением 1600×720 пикселей и частотой обновления 90 Hz. В основе Galaxy A08 лежит 6-нм процессор MediaTek Helio G99. Используется оперативная память LPDDR5X. В зависимости от рынка смартфон доступен с 4, 6 или 8 Gb ОЗУ и накопителем на 64, 128 или 256 Gb. Объем хранилища можно расширить до 2 Tb с помощью карт microSD.

В двойную основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (f/18) и сенсор глубины 2 Мп (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры с вырезом Infinity-U составляет 8 Мп (f/2.0). Смартфон получил аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. В оснащение устройства также входят поддержка 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, две nano-SIM, порт USB-C 2.0 и 3,5-мм разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Защита от пыли и влаги повысилась с IP54 до IP64. Смартфон также поддерживает Circle to Search. Габариты и вес: 167,4 x 77,4 х 8,0 мм, 197 гр.

Samsung Galaxy A08 уже поступил в продажу по цене $239. Цены для Европы пока не объявлены. Цветов корпуса три: синий, серебристый и зеленый.

Предыдущая статья
Microsoft lokal süni intellekt və yeni Surface cihazlarının təqdimat tarixini açıqladı
Следующая статья
«Azercell Könüllüləri» поддержали школьников накануне нового учебного года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,721ФанатыМне нравится
1,006ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -