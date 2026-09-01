Apple добавила три модели MacBook в список устаревших устройств

Компания Apple обновила список устаревших устройств, добавив в него три модели ноутбуков: MacBook Air Retina 2018 года, 13-дюймовый MacBook Pro 2018 года и 13-дюймовый MacBook Pro 2017 года. Ранее эти ноутбуки входили в список винтажных устройств.

MacBook Air 2018 года стал первым в линейке Air с Touch ID и дисплеем Retina. Модель также предлагала значительное изменение в дизайне: ноутбук получил более тонкие рамки экрана и более легкий корпус. В обновленной версии MacBook Pro 2018 года впервые появилась поддержка технологии True Tone для дисплеев, а также клавиатура третьего поколения с клавишами типа «бабочка». В MacBook Pro 2017 года впервые использовались процессоры Intel Kaby Lake.

Винтажными считаются продукты компании, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Компания будет ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей, заказать их дополнительно уже нельзя.

Устаревшими являются те устройства, которые были сняты с продажи 7 и более лет назад. Компания не будет ремонтировать их, за исключением замены аккумулятора. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение 10 лет после выхода продукта из продажи.