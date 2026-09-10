По прогнозу аналитиков Apple очень быстро станет лидером на рынке складных смартфонов

Несмотря на то, что Apple позже других вышла на рынок складных смартфонов, ее технологический потенциал позволит быстро перехватить инициативу. Благодаря высокой адаптивности компании, она сможет оперативно занять лидирующие позиции после релиза iPhone Duo.

По прогнозу аналитиков Counterpoint Research, выход iPhone в новом форм-факторе может буквально за несколько месяцев полностью перевернуть весь рынок. Эксперты ожидают, что Apple почти сразу станет одним из крупнейших игроков на рынке складных смартфонов. В 2026 году первый складной iPhone может занять 25% мирового рынка, а уже в 2027 году доля компании, по прогнозу, вырастет до 40%, что сделает компанию лидером на этом рынке.

Counterpoint Research прогнозирует поставки до 6 млн. складных iPhone Duo в 2026 году. Несмотря на то, что устройство поступит в продажу лишь ближе к концу года, это позволит Apple сразу выйти на второе место после Samsung с долей в 38%, опередив Huawei с 22%.

Пока что складные смартфоны пока занимают лишь около 2% всего рынка мобильных устройств, но ожидается его рост на 24% по итогам 2026 года и на 37% в 2027 году. Аналитики ожидают новых моделей от всех крупных производителей, но именно складной iPhone способен стать одним из главных факторов роста этой категории устройств.