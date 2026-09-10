Инновационные решения Azercell получили награды в США и Китае

Технологические решения Azercell завоевали ряд наград на международном фестивале «Silicon Valley International Invention Festival» (SVIIF 2026) в США и выставке «International Exhibition of Inventions» (IEI 2026) в Гуанчжоу (Китай).

Азербайджанская делегация приняла участие в обоих мероприятиях при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, а также ряда университетов страны. В SVIIF 2026 приняли участие более 500 инноваторов из свыше 30 стран, а на IEI 2026 было представлено свыше 3 700 изобретений из 29 стран.

Представленные Azercell решения разработаны в рамках деятельности «Группы антикризисного управления» (BİQ), направленной на повышение устойчивости телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение надежной связи в чрезвычайных ситуациях. Проекты компании завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали, а также специальную награду «Semi-Grand Prix».

Одним из проектов, получивших наиболее высокую оценку, стал «M.R.S. – Mercy Rescue Snake» — решение для поддержки поисково-спасательных операций в труднодоступных и опасных зонах. В Кремниевой долине проект завоевал золотую медаль и специальную награду «Semi-Grand Prix», а в Гуанчжоу — серебряную медаль.

Еще две разработки Azercell были удостоены золотых медалей на SVIIF 2026. «Автономная система дронов „S.O.N.I.A.“ объединяет различные технологии для проведения спасательных операций на единой платформе и обеспечивает централизованное управление. Проект «Cyclowareness» направлен на повышение осведомленности в вопросах цифровой безопасности и кибербезопасности.

«Azercell Network Drone Complex», созданный для оперативного восстановления телекоммуникационных услуг и поддержания непрерывности связи в кризисных ситуациях, завоевал золотую медаль в Гуанчжоу и бронзовую — в Кремниевой долине. Решение «AzercellSafe Environment», использующее технологический мониторинг и оперативное реагирование для повышения безопасности, было удостоено серебряных медалей на обоих мероприятиях.

Азербайджанскую делегацию на SVIIF 2026 и IEI 2026 возглавил сотрудник Департамента безопасности Azercell Сафарали Сафарли. Отметим, что представленные на международных площадках проекты охватывают разработки Azercell в области искусственного интеллекта, робототехники, автономных технологий и кибербезопасности. Они демонстрируют возможности применения этих технологий для оперативного реагирования в кризисных ситуациях и обеспечения устойчивой связи.