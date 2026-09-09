OpenAI представила обновленный генератор изображений ChatGPT Images 2.5

Компания OpenAI выпустила масштабное обновление модели генерации изображений ChatGPT Images 2.5. Особое внимание разработчики уделили точности новой модели.

По словам компании, Images 2.5 генерирует более детализированные изображения, более естественное освещение и насыщенные текстуры, а также четче следует инструкциям на многоэтапное редактирование. Кроме того, модель сохраняет детали, которые пользователь не просил редактировать, в том числе со сложными объектами и фоном. Задержка в генерации изображений до 50% меньше по сравнению с Images 2.0, представленной в апреле 2026 года.

В интерфейсе ChatGPT появился новый инструмент Sketch, который активируется командой @Sketch. С его помощью пользователи могут набросать простую схему, планировку или эскиз от руки прямо в окне чата, а нейросеть превратит этот набросок в полноценное детализированное изображение. Для более точного результата можно добавить описание.

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Также были добавлены готовые шаблоны для некоторых «наиболее популярных» форматов — например, «постер» или «мерч». Пользователь может оставлять комментарии непосредственно на изображениях для более точных правок и делиться использованными промптами с другими.

Генератор изображений OpenAI ChatGPT Images 2.5 уже доступен на платформах ChatGPT, ChatGPT Work и Codex в десктопных и мобильных приложениях, а также в веб-интерфейсе и через API. базовая GPT-Image-2.5 Flare для быстрой генерации и продвинутая GPT-Image-2.5 Sunburst для сложной творческой работы с максимальной точностью. При генерации к изображениям добавляются невидимые «водяные знаки» и метаданные C2PA.