Meta выпустила ИИ-агента Muse для повседневных задач

Компания Meta представила ИИ-агента Muse, который способен от имени пользователя выполнять множество повседневных задач. Пользователи могут персонализировать Muse: дать ему имя, выбрать аватар, настроить внешний вид и параметры, определяющие манеру общения ИИ-агента с человеком.

Meta Muse работает с приложениями и сервисами, которые пользователь подключает к нему — электронной почтой, календарями, платежными системами, сервисами здоровья и фитнеса, платформами умного дома, сервисами заказа еды и покупок и многими другими. ИИ-агент работает под управлением модели Muse Spark и он предлагает встроенные коннекторы к различным сервисам. Если нужный сервис не имеет готового коннектора, но предоставляет публичный API, Muse может настроить подключение с использованием предоставленных пользователем учетных данных. При отсутствии API агент может работать с сервисом через браузер.

Взаимодействие проходит в формате обычного диалога. ИИ-агент отправляет электронные письма, бронирует поездки, помогает снижать расходы, заполняет формы, составляет планы, создает списки покупок на основе видеорецептов, рассылает приглашения на вечеринки и совершает покупки, используя платежный сервис Stripe Link.

Meta Muse работает в «выделенной защищенной вычислительной среде с собственным браузером» под названием Muse Secure VM и предлагает набор мер по защите конфиденциальности и безопасности пользовательских данных. Компания заверяет, что у ИИ-агента нет доступа к паролям или платежным данным пользователей. При совершении важных операций, например, оплаты билетов, Muse попросит прямое подтверждение со стороны пользователя.

На начальном этапе ИИ-агент доступен в веб-интерфейсе, в приложениях для Apple iOS и Google Android, а также через чаты в WhatsApp. В перспективе обещана поддержка умных очков Meta. Базовые функции доступны бесплатно, а дополнительные — в рамках тарифов Power за $20 в месяц и Maximum за $100 в месяц. В приложении предусмотрен счетчик, показывающий, какой объем лимита у пользователя остался — по его исчерпании система предложит перейти на платную подписку.