Облако — не синоним безопасности: чему бизнес может научиться из истории с потерей доступа к 50 ТБ данных

Можно ли считать данные действительно своими, если физически они находятся на чужой инфраструктуре? История американской телестанции Nine PBS, потерявшей доступ к архиву объемом более 50 ТБ, наглядно показывает: владение данными и возможность получить к ним доступ — далеко не одно и то же. Для бизнеса это становится серьезным аргументом в пользу гибридной стратегии, в которой облако выполняет роль дополнительного уровня защиты, а не единственного места хранения критически важной информации.

Облако давно стало одним из базовых элементов корпоративной IT-инфраструктуры. Оно позволяет быстро масштабировать ресурсы, сокращать капитальные затраты и получать доступ к данным из любой точки мира. Поэтому идея «просто перенести все в облако» еще недавно казалась практически универсальным ответом на вопросы хранения и резервного копирования.

Однако у этой модели есть фундаментальная проблема: если единственная копия критически важных данных находится у стороннего поставщика, контроль над данными перестает быть абсолютным. И это уже не теоретический сценарий.

50 ТБ данных, к которым нельзя получить доступ

Показательный случай произошел с американской общественной телестанцией Nine PBS, которая на протяжении нескольких лет хранила видеоархив у облачного провайдера. Речь шла примерно о 50 ТБ исторических материалов, накопленных за 70 лет.

В начале 2026 года провайдер внезапно стал недоступен. После окончания действия контракта доступ к архиву был прекращен, причем, как отмечает QNAP со ссылкой на публикацию Tom’s Hardware, предусмотренный договором льготный период фактически не был соблюден. В результате телестанция оказалась в ситуации, когда принадлежащие ей данные физически существовали, но получить к ним доступ она не могла. А чтобы добиться возможности начать процедуру восстановления информации, Nine PBS потребовалось более 6 месяцев судебных разбирательств.

Именно здесь возникает принципиальный вопрос: если организация владеет данными, но не может их получить, можно ли действительно считать эти данные принадлежащими ей? История Nine PBS показывает, что ответ далеко не очевиден.

Проблема не в облаке

Важно понимать: этот кейс вовсе не означает, что облачные сервисы сами по себе ненадежны или от них необходимо отказаться. Проблема возникает тогда, когда облако превращается в единственное место хранения единственной копии данных.

Для бизнеса такая зависимость создает сразу несколько рисков. Поставщик может прекратить деятельность, быть приобретен другой компанией, изменить условия обслуживания или стоимость, столкнуться с масштабным сбоем либо просто прекратить предоставление услуги конкретному клиенту. Даже наличие соответствующих пунктов в договоре не всегда означает, что организация сможет оперативно вернуть себе весь массив информации.

Есть и еще одна проблема — физическая зависимость от инфраструктуры провайдера. Чем больше объем данных, тем сложнее и дольше может занимать их перенос. Для архива в несколько гигабайт это неприятность. Для десятков или сотен терабайт — потенциально многомесячная задача. Поэтому принципиально важно различать две модели:

В классическом hosted cloud данные находятся на оборудовании стороннего поставщика. Организация формально остается их владельцем, но фактический доступ зависит от работоспособности и политики этого поставщика. В модели private cloud / on-premises storage данные хранятся на собственной инфраструктуре. В этом случае организация контролирует и сами данные, и физическую среду, в которой они находятся. Внешний сбой или спор с облачным провайдером не лишает компанию доступа к собственной основной копии.

Именно второй подход становится фундаментом концепции data sovereignty — суверенитета данных.

Чем больше данных, тем дороже становится зависимость

У облачного хранения есть очевидное преимущество: не нужно заранее закупать оборудование и самостоятельно управлять всей инфраструктурой. Но при долгосрочном хранении больших объемов данных экономика постепенно меняется.

Ежемесячная подписка может выглядеть привлекательной при относительно небольшом объеме информации. Однако по мере роста массива данных и увеличения сроков хранения растут и постоянные расходы. При этом перенос информации обратно на собственную инфраструктуру также может потребовать значительных затрат времени, пропускной способности и ресурсов.

Для 50 ТБ видеоархива вопрос уже нельзя рассматривать только с точки зрения стоимости дисков. Речь идет о полной стоимости владения данными, доступности информации и возможности выйти из конкретной технологической экосистемы без остановки бизнеса. Именно поэтому собственная NAS-инфраструктура может стать не альтернативой облаку, а его фундаментальным дополнением.

QNAP предлагает изменить саму архитектуру

Вместо модели «облако или NAS» QNAP предлагает рассматривать инфраструктуру как гибридную систему, где у каждого уровня есть своя задача. Первичная, наиболее актуальная и критически важная копия данных размещается на собственной инфраструктуре. Облако при этом используется как дополнительный удаленный уровень защиты.

Такой подход позволяет одновременно получить преимущества локального хранения и преимущества off-site backup. В качестве основы может использоваться QNAP NAS, который становится основным корпоративным хранилищем. Данные физически находятся под контролем организации, доступны по локальной сети без ограничений пропускной способности внешнего канала, а компания не зависит от постоянной подписки на стороннее хранилище для доступа к собственной основной копии.

Для массивных файлов это особенно существенно. Видеоматериалы, резервные копии виртуальных машин, инженерные данные, базы данных и другие крупные массивы информации гораздо удобнее обслуживать локально, чем постоянно загружать и выгружать через интернет. При этом NAS не должен становиться единственной точкой хранения.

Правило 3-2-1-1-0: облако как страховка, а не как хозяин

Следующий уровень — резервное копирование по принципу 3-2-1-1-0. Концепция предполагает наличие как минимум трех копий данных, размещенных на двух разных типах носителей, причем одна копия должна находиться вне основной площадки, еще одна — быть изолированной или неизменяемой, а резервные копии должны регулярно проверяться на отсутствие ошибок.

Для реализации такой стратегии QNAP предлагает Hybrid Backup Sync (HBS 3) — решение, объединяющее функции резервного копирования, восстановления и синхронизации. HBS 3 поддерживает различные направления резервирования, включая другие NAS, удаленные серверы и облачные хранилища. Дополнительную защиту обеспечивают дедупликация и шифрование с использованием QuDedup, а также механизмы проверки целостности данных.

В результате облако перестает быть «единственным домом» для корпоративных данных и превращается именно в то, чем оно должно быть в подобной архитектуре: удаленной страховочной площадкой. Если облачный сервис внезапно перестанет работать, основной массив информации продолжит находиться у компании. А если проблема возникнет уже внутри локальной инфраструктуры — например, вследствие аппаратной аварии, пожара или другой катастрофы, — организация сможет использовать удаленную резервную копию.

Защита архива: недостаточно просто сохранить данные

Для данных, которые должны храниться годами или десятилетиями, существует еще одна угроза, о которой часто забывают. Это не только ransomware или случайное удаление файлов. Данные могут подвергаться «тихой порче» — silent data corruption, когда повреждение информации происходит незаметно и обнаруживается лишь спустя длительное время.

Для долгосрочного хранения QNAP предлагает NAS на базе QuTS hero — операционной системы с файловой системой ZFS. Она использует контрольные суммы для обнаружения повреждений и при наличии избыточных копий может автоматически восстанавливать корректную версию данных.

Для особо критичных архивов доступны WORM-папки и неизменяемых снимков. Такие механизмы позволяют создавать неизменяемые копии, которые невозможно удалить или модифицировать в течение установленного периода защиты. Это особенно важно в условиях ransomware-атак и человеческих ошибок.

Таким образом, современная стратегия защиты данных должна отвечать не только на вопрос «где находится резервная копия?», но и на вопросы кто может ее изменить, можно ли ее удалить и как убедиться, что она действительно пригодна для восстановления.

Настоящий суверенитет — это возможность забрать данные в любой момент

История Nine PBS дает бизнесу достаточно простой, но принципиальный урок. Данные принадлежат компании по-настоящему только тогда, когда компания контролирует не только право собственности на них, но и возможность получить к ним доступ. Облако при этом не становится врагом. Напротив, оно остается важнейшим компонентом современной инфраструктуры — особенно в качестве удаленной резервной площадки.

Но архитектура должна быть построена таким образом, чтобы прекращение работы одного поставщика не превращалось в прекращение доступа к корпоративным данным. В этом смысле NAS становится не возвратом к прошлому, а частью современной гибридной модели: основные данные — под собственным контролем, облако — для дополнительной защиты, неизменяемые копии — для защиты от атак и ошибок, а автоматизированное резервирование — для обеспечения восстановления. И тогда потенциальная проблема облачного провайдера становится всего лишь инцидентом, а не катастрофой.

В конечном счете главный вопрос для любой IT-службы звучит предельно просто: если ваш основной облачный сервис перестанет работать сегодня — сможете ли вы продолжить работу, не потеряв доступ к собственным данным? Если ответ отрицательный, возможно, проблема не в облаке. Возможно, проблема в том, что компания слишком давно перестала контролировать собственные данные.

Статья подготовлена по материалам QNAP.