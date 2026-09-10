«Лаборатория Касперского»: 25% попыток переходов на поддельные сайты из финансовой категории приходится на фейковые платёжные системы

По данным глобального отчёта* «Лаборатории Касперского» по финансовым угрозам, в 2025 году злоумышленники скомпрометировали более 1 миллиона банковских аккаунтов при помощи программ для кражи данных (стилеров). Одним из главных векторов кибератак остаётся фишинг, а одной из популярных приманок — поддельные онлайн-ресурсы платёжных систем. В прошлом году на них пришлось 25% заблокированных попыток перехода на мошеннические сайты финансовой категории.

Поддельные сайты, имитирующие страницы платёжных систем, весьма распространены. На них пользователя могут просить указать номер карты, срок её действия, CVV-код, номер телефона и другие сведения, которые впоследствии могут быть использованы злоумышленниками. Вот почему очень важно проверять любой ресурс, где вы собираетесь ввести платёжные данные.

Чтобы не стать жертвой фишинга, пользователям стоит соблюдать следующие меры:

Проверяйте адрес сайта. Даже если страница выглядит абсолютно так же, как официальный сайт известного бренда, это ещё не означает, что она настоящая. Стоит внимательно проверить доменное имя: мошенники часто используют адреса, которые отличаются от официальных всего одной-двумя буквами или содержат дополнительные слова и символы. Не доверяйте слишком выгодным предложениям. Обещание получить дорогую услугу практически бесплатно, крупную скидку или необычный бонус должно насторожить. Именно привлекательное предложение часто используется как приманка, чтобы заставить человека действовать быстро и не проверять источник информации. 3. Не переходите на платёжные страницы по случайным ссылкам. Если предложение пришло через мессенджер, СМС или электронную почту, безопаснее самостоятельно открыть официальный сайт компании или платёжной системы и проверить, действительно ли такая акция существует. Обращайте внимание на то, какие данные у вас запрашивают. Если сайт предлагает ввести полный набор данных банковской карты, включая CVV-код, необходимо особенно тщательно проверить его подлинность. Не следует вводить данные карты на ресурсах, в легитимности которых вы не уверены. Не ориентируйтесь только на внешний вид сайта. Качественная копия официальной страницы может выглядеть практически идентично оригиналу. Логотип, дизайн и знакомые названия сами по себе не подтверждают подлинность ресурса. Если всё же ввели данные на подозрительном сайте и поняли, что совершили ошибку, сообщите в банк о возможной компрометации и следуйте его рекомендациям. Также стоит проверить последние операции по карте и внимательно отслеживать последующие уведомления о транзакциях.

«Подобные атаки часто строятся на доверии пользователей к известным брендам. Злоумышленники копируют название, логотип, цветовую гамму и оформление настоящих сервисов, чтобы создать впечатление официального ресурса. Они расставляют ловушки, чтобы вынудить пользовать перейти на поддельный сайт, например заманивают привлекательными предложениями — скидками, подарками, бонусами или услугами по необычно низкой цене. Очень важно выработать привычку проверять источник информации, особенно когда речь идёт о деньгах и платёжных данных. Несколько секунд, потраченных на проверку адреса сайта и предложения, могут помочь избежать гораздо более серьёзных последствий», — подчеркнул Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Также эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

настроить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно;

использовать сложные уникальные пароли, а также хранить их в надёжном месте, например в специальных менеджерах паролей;

не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и внимательно проверять подлинность веб-ресурсов, прежде чем вводить на них свои учётные данные или платёжную информацию;

установить надёжное защитное решение, которое предотвратит переход на фишинговые и скам-ресурсы, в том числе имитирующие платёжные системы.

* Отчёт основан на анонимизированных данных о вредоносной активности на устройствах пользователей решений «Лаборатории Касперского», которые добровольно предоставили свои данные через Kaspersky Security Network, а также общедоступных источниках в сети и даркнете.