Дроны воссоздали башни-близнецы в Нью-Йорке к годовщине 11 сентября

В Нью-Йорке прошла мемориальная акция, посвященная 25-й годовщине терактов 11 сентября. Над Гудзоном поднялись 2977 светящихся дронов, которые воссоздали очертания башен-близнецов Всемирного торгового центра. Каждый дрон символизировал одного из погибших.

Мемориальную акцию подготовили при участии выживших, родственников погибших и сотрудников экстренных служб, работавших на месте терактов. На кадрах видно, как дроны сначала образуют световую композицию, а затем выстраиваются в силуэт башен-близнецов.

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Шоу стало дополнением к традиционной инсталляции Tribute in Light (Дань светом) – 88 вертикальных прожекторов, установленных двумя колоннами в память о разрушенных башнях. Впервые световую инсталляцию провели в 2002 году как временную мемориальную акцию. Позднее она стала ежегодной.

Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников захватили в США четыре пассажирских самолета, два из которых направили в высотные башни Всемирного торгового центра. Третий — в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но разбился недалеко от города Шенксвилл, штат Пенсильвания. Погибли 2977 человек, еще 24 пропали без вести.