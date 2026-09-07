CyberHackCon 2026: сообщество специалистов по кибербезопасности Каспийского региона соберется в Баку

По мере того как киберугрозы продолжают развиваться беспрецедентно быстрыми темпами, международное сотрудничество и обмен знаниями становятся как никогда важными. 27 октября в Баку пройдет одно из самых масштабных мероприятий в области кибербезопасности, когда-либо проводившихся в регионе, — CyberHackCon 2026.

Основателем и руководителем CyberHackCon является генеральный директор конференции Илькин Джавадов. Мероприятие призвано укрепить позиции Азербайджана в качестве стратегического центра кибербезопасности, объединяющего Европу, Ближний Восток, Центральную Азию и Каспийский регион. Конференция нацелена на объединение ведущих мировых экспертов, исследователей, директоров по информационной безопасности (CISO), специалистов по этичному хакингу, представителей государственных структур и технологических компаний, чтобы стать одним из знаковых событий международного календаря в сфере кибербезопасности.

Ожидается, что CyberHackCon 2026 станет одной из крупнейших конференций по кибербезопасности не только в Каспийском регионе, но и на более обширной территории, прилегающей к нему. Мероприятие создаст уникальную площадку для обмена знаниями между специалистами по наступательной и защитной безопасности, руководителями предприятий, студентами и представителями инновационных компаний. Участники смогут обсудить новые угрозы, обменяться практическим опытом и изучить перспективы развития киберустойчивости.

В рамках конференции состоятся выступления международно признанных ключевых спикеров, технические доклады, дискуссии на уровне руководителей компаний, практические сессии с обменом знаниями и возможности для нетворкинга с ведущими поставщиками решений и организациями в сфере кибербезопасности. Участники получат актуальную информацию по таким направлениям, как безопасность искусственного интеллекта, анализ угроз, безопасность облачных сред, защита от программ-вымогателей, наступательная кибербезопасность, реагирование на инциденты, цифровая криминалистика, управление, оценка рисков и соответствие нормативным требованиям, а также новые технологии, определяющие развитие современной экосистемы кибербезопасности.

CyberHackCon также призван укрепить роль Азербайджана в глобальной экосистеме кибербезопасности за счет развития партнерства между международными технологическими компаниями, региональным бизнесом, академическими учреждениями и организациями государственного сектора. При этом инициатива выходит за рамки самой конференции и представляет собой долгосрочную инвестицию в развитие профессиональных кадров в сфере кибербезопасности и стимулирование инноваций во всем регионе.

«Наша задача заключается не просто в организации еще одной конференции, — говорит генеральный директор CyberHackCon Илькин Джавадов. — Мы создаем платформу, которая объединит мировых лидеров в области кибербезопасности с динамично развивающейся технологической экосистемой Каспийского региона. Мы считаем, что у Азербайджана есть потенциал стать региональным центром инноваций, сотрудничества и профессионального развития в сфере кибербезопасности».

CyberHackCon 2026 приглашает специалистов по кибербезопасности, технологические компании, университеты, стартапы, государственные учреждения и отраслевых лидеров со всего мира принять участие в этом международном мероприятии в Баку.

Организации, заинтересованные в спонсорстве, партнерстве, участии в качестве спикеров или экспонентов, могут связаться с командой CyberHackCon по адресу [email protected].