Samsung представил недорогой ноутбук Galaxy Book6

Компания Samsung представила наиболее доступную модель ноутбука линейки Galaxy Book6. Устройство получило 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей и яркостью 350 нит. В зависимости от конфигурации и рынка Galaxy Book6 комплектуется процессорами Intel Core 3 или Core 5. Доступны версии с 8 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5 и накопителями емкостью 256, 512 Gb или 1 Tb.

Емкость батареи составляет 61,2 Втч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Производитель заявляет, что благодаря энергоэффективному процессору Intel и емкой батарее ноутбук может проработать до 25 часов от одной зарядки. Из портов имеются два USB Type-C, один USB Type-A, HDMI 1.4 и 3,5-мм разъем для наушников. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth v5.4.

Как и большинство современных ноутбуков, Galaxy Book6 поддерживает функции искусственного интеллекта: AI Select позволяет выбирать объекты на экране для поиска их в интернете, а Note Assist предлагает сводки заметок и другой важной информации. Между смартфонами Samsung и Galaxy Book 6 поддерживается быстрый обмен файлами с помощью функции Quick Share и получение доступа к фотографиям на смартфоне прямо с ноутбука.

Цена базовой версии Samsung Galaxy Book6 с 8/256 Gb памяти составляет $799.