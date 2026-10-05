Mastercard вошла в число мировых лидеров по бизнес-показателям и инновациям в области ИИ

Mastercard получила сразу два значимых международных признания: компания вошла в топ-20 лучших компаний мира по версии TIME в рейтинге World’s Best Companies 2026, а также заняла 6-е место в рейтинге Fortune AIQ 75, оценивающем компании из списка Fortune 500, которые являются лидерами в области применения искусственного интеллекта.

Вместе эти достижения отражают два важных аспекта деятельности Mastercard сегодня: сильные бизнес-показатели и корпоративную культуру, а также способность превращать новые технологии в практические решения, создающие реальную ценность для потребителей, бизнеса и партнеров.

В числе ведущих компаний мира

Mastercard вошла в топ-20 лучших компаний мира в рейтинге TIME World’s Best Companies 2026.

Рейтинг, подготовленный совместно со Statista, оценивает ведущие мировые компании по трем равнозначным критериям: удовлетворенность сотрудников, рост выручки и прозрачность в области устойчивого развития. При оценке учитываются отзывы сотрудников по всему миру, финансовые показатели компаний, а также широкий спектр экологических, социальных и управленческих показателей.

Вхождение Mastercard в глобальный топ-20 отражает силу компании, которая выходит далеко за рамки одних только финансовых результатов — от условий и опыта, создаваемых для сотрудников, до подхода к ответственному и устойчивому росту. Это также отражает более широкий принцип: долгосрочный успех бизнеса строится на создании ценности не только для клиентов и партнеров, но и для людей и сообществ, связанных с его деятельностью.

Это признание последовало за включением Mastercard ранее в этом году в список TIME100 Most Influential Companies 2026, где компания также вошла в число 10 наиболее влиятельных компаний мирового финансового сектора.

От искусственного интеллекта — к реальной ценности

Mastercard также заняла 6-е место в рейтинге Fortune AIQ 75, который оценивает, насколько эффективно компании из списка Fortune 500 применяют искусственный интеллект на практике.

Рейтинг учитывает не только объем инвестиций в ИИ, но и то, каким образом компании внедряют эту технологию и какую ценность такие инвестиции создают. В число критериев входят внедрение ИИ, окупаемость инвестиций, конкурентные преимущества и качество управления. В 2026 году рейтинг также оценивает зрелость, реальный эффект и масштаб внедрения ИИ-агентов в компаниях.

Для Mastercard искусственный интеллект уже перешел из категории потенциальных возможностей в область практического применения. Компания использует ИИ в разных направлениях своей деятельности для повышения безопасности, улучшения клиентского опыта и создания новых способов взаимодействия и совершения операций для людей и бизнеса.

По мере того как искусственный интеллект становится все более значимой частью повседневной коммерции, Mastercard продолжает уделять особое внимание тому, чтобы инновации основывались на доверии и создавали ощутимую ценность.

В совокупности эти достижения формируют более широкое представление о Mastercard как о компании, которая сочетает сильные фундаментальные показатели бизнеса со способностью превращать инновации в реальную ценность, сохраняя доверие в центре развития современной коммерции.

В Азербайджане Mastercard продолжает тесно сотрудничать с партнерами, привнося на локальный рынок международную экспертизу и инновационные решения, поддерживая развитие современной цифровой экономики и способствуя тому, чтобы новые форматы коммерции становились более безопасными, доступными и надежными для потребителей и бизнеса.