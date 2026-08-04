Sony PS5 satışları ilə yeni rekorda imza atdı

Sony 30 iyun tarixində başa çatan maliyyə rübü üzrə hesabatını dərc edib. Şirkət son vaxtlar köhnə PlayStation Store mağazalarının bağlanması və gələcəkdə disk formatından imtina planları ilə tənqid olunsa da, maliyyə göstəriciləri biznesin sabit inkişaf etdiyini göstərir.
Hesabata əsasən, PlayStation 5-in ümumi satışları 95,3 milyon ədədə çataraq yeni rekorda imza atıb. Son rübdə mağazalara 1,6 milyon PS5 göndərilib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 2,5 milyon idi.
Sony-nin rüblük gəliri ötən illə müqayisədə demək olar ki, dəyişməyib. Bununla belə, əməliyyat mənfəəti 37% artaraq 54,1 milyard yenə (təxminən 337 milyon dollar) yüksəlib. Şirkət bildirir ki, mənfəət daha yüksək ola bilərdi, lakin yeni nəsil PlayStation konsolunun hazırlanmasına çəkilən xərclər nəticələrə təsir edib.
Hesabatda PlayStation Network üzrə də artım qeydə alınıb. Platformanın aylıq aktiv istifadəçilərinin sayı 2 milyon nəfər artaraq 125 milyona çatıb.
Bundan başqa, Sony oyun satışlarında rəqəmsal formatın üstünlüyünü qoruduğunu bildirib. Hazırda satılan oyunların 82%-i rəqəmsal yükləmələrin payına düşür. Bu statistikaya pulsuz oyunlar və PlayStation 4 oyunlarının PS5 üçün rəqəmsal yenilənmələri də daxildir.
Şirkət həmçinin 2026 maliyyə ili üçün planlaşdırılan PS5 satışlarını təmin edəcək həcmdə operativ yaddaş tədarükünü əvvəlcədən təmin etdiyini açıqlayıb.
Bununla yanaşı, bəzi oyunçular Sony-nin fiziki disk daşıyıcılarından imtina planına etiraz etməyə davam edirlər. Narazı istifadəçilər 23–30 avqust tarixlərində PlayStation və PSN xidmətlərinə qarşı boykot keçirməyi planlaşdırdıqlarını bildiriblər.