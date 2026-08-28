Nvidia намерена приобрести Hugging Face за $12,9 млрд

Компания Nvidia ведет переговоры о покупке популярного репозитория открытых моделей искусственного интеллекта Hugging Face. Сумма сделки оценивается примерно в $12,9–13 млрд. Об этом пишет Reuters со ссылкой на инсайдера The Information. Официального подтверждения сделки пока нет, переговоры могут завершиться без результата. Nvidia и Hugging Face пока не ответили на запрос Reuters.

Получение контроля над платформой очень важно для Nvidia на фоне того, что OpenAI и Anthropic активно работают над собственными ИИ-чипами, стремясь снизить зависимость от ускорителей Nvidia. Если сделка состоится, то она станет одним из крупнейших приобретений в истории Nvidia и даст компании контроль над одной из ключевых площадок экосистемы открытого ИИ.

На Hugging Face разработчики размещают, распространяют и скачивают открытые модели и наборы данных, а сама платформа также предлагает инструменты для адаптации моделей к различным аппаратным платформам и облачные услуги для их запуска. Владея платформой, Nvidia предстоит сохранить доверие разработчиков и нейтральность платформы – одну из сильных ее сторон. Hugging Face поддерживает модели и оборудование всех производителей, в том числе конкурентов Nvidia — AMD и Intel.

В 2023 году Nvidia, наряду с Google, Amazon, Salesforce и другими компаниями, уже участвовала в инвестиционном раунде Hugging Face на $235 млн., по итогам которого компанию оценили в $4,5 млрд. Текущая годовая выручка Hugging Face оценивается примерно в $150 млн. А в конце прошлого года Hugging Face отклонила инвестиционное предложение Nvidia в размере $500 млн. при оценке в $7 млрд — руководство компании заявило, что не хочет иметь доминирующего инвестора, который влиял бы на ее решения.