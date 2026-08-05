AnTuTu iyulun ən güclü Android planşetlərini açıqladı

AnTuTu 2026-cı ilin iyul ayı üzrə ən məhsuldar Android planşetlərinin reytinqini dərc edib. Gözlənildiyi kimi, ilk onluqda yerlərin əksəriyyətini Snapdragon 8 Elite Gen 5 prosessoru ilə təchiz olunan modellər tutub.
Reytinqin lideri vivo Pad6 Pro olub. Planşet orta hesabla 4 101 149 xal toplayaraq birinci yeri tutub. Onu iQOO Pad6 Pro (4 066 589 xal) və Lenovo Legion Y700 (5-ci nəsil) (4 011 011 xal) izləyib. Hər üç model Snapdragon 8 Elite Gen 5 platforması üzərində qurulub.
Dördüncü pillədə OPPO Pad 5 Pro qərarlaşıb. Onun nəticəsi 3 989 206 xal olub. Sonrakı yerlərdə isə OnePlus Pad 3 Pro (3 985 369 xal) və Honor MagicPad3 Pro 13.3 (3 828 810 xal) yer alıb. Bu planşetlər də eyni flaqman prosessorundan istifadə edir.
Yeddinci sırada MediaTek Dimensity 9500 çipi ilə təchiz olunan REDMI K Pad 2 qərarlaşıb. Model 3 605 756 xal toplayıb və reytinqdə Snapdragon platformalı planşetlər arasında yer alan yeganə MediaTek əsaslı cihaz olub.
İlk onluğu aşağıdakı modellər tamamlayır:
- vivo Pad6 Pro — 4 101 149 xal
- iQOO Pad6 Pro — 4 066 589 xal
- Lenovo Legion Y700 (5-ci nəsil) — 4 011 011 xal
- OPPO Pad 5 Pro — 3 989 206 xal
- OnePlus Pad 3 Pro — 3 985 369 xal
- Honor MagicPad3 Pro 13.3 — 3 828 810 xal
- REDMI K Pad 2 — 3 605 756 xal
- OPPO Pad 4 Pro — 3 329 977 xal
- OnePlus Pad 2 Pro — 3 260 000+ xal
- RedMagic Gaming Tablet 3 Pro — 3 219 858 xal