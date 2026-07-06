Yaddaş daha da bahalaşacaq: Samsung DRAM qiymətlərini yenidən artırmağa hazırlaşır

Yaddaş bazarında qiymət artımı hələ bitməyib. Cənubi Koreya KİV-lərinin yaydığı məlumata görə, Samsung 2026-cı ilin üçüncü rübündə DRAM yaddaş çiplərinin qiymətlərini növbəti dəfə artırmaq üçün müştəriləri ilə danışıqlar aparır. Bu, şirkətin cari il ərzində qiymət siyasətinə etdiyi artıq üçüncü dəyişiklik olacaq.
Məlumata əsasən, Samsung tədarük qiymətlərini orta hesabla təxminən 20% artırmağı planlaşdırır. Şirkət bundan əvvəl birinci rübdə DRAM qiymətlərini təxminən 90%, ikinci rübdə isə əlavə olaraq 50–60% yüksəltmişdi.
Qiymət artımının əsas səbəbi süni intellekt sistemləri üçün yaddaş çatışmazlığının davam etməsidir. Hazırda təkcə server modulları və AI sürətləndiriciləri üçün nəzərdə tutulan HBM yaddaşı deyil, həm də müasir smartfonlar və digər cihazlarda, eləcə də AI funksiyalarında geniş istifadə olunan enerji səmərəli LPDDR yaddaşı da böyük tələbat görür. Mənbələrin sözlərinə görə, Samsung məhz kütləvi istifadə olunan DRAM və LPDDR yaddaş növlərinin qiymətlərinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirir.
Analitiklərin fikrincə, Samsung qiymət artımında SK hynix-dən daha aqressiv siyasət yürüdür. Bunun səbəbi şirkətin istehsalında adi DRAM yaddaşının payının daha yüksək olmasıdır. SK hynix isə əsas diqqətini yüksək sürətli HBMyaddaşına yönəldib. Bununla belə, ekspertlər qeyd edirlər ki, yaddaş bazarında qiymət artımının tempi əvvəlki dövrlərlə müqayisədə yavaşlayır. İstehsalçılar gəlirliliyi artıq daha çox iri müştərilərlə bağlanan uzunmüddətli müqavilələr hesabına qorumağa çalışırlar.
Xatırladaq ki, bu yaxınlarda ABŞ-da Samsung, SK hynix və Micron şirkətlərinə qarşı kollektiv iddia qaldırılıb. İddiada istehsalçılar yaddaş tədarükünü süni şəkildə məhdudlaşdırmaqda və bununla da qiymətlərin kəskin bahalaşmasına səbəb olmaqda ittiham edilirlər.