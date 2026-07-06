Baku ID 2026 в сентябре вновь соберет в Баку стартапы, инвесторов и лидеров технологической индустрии

17-18 сентября в Баку состоится Baku ID 2026 — крупнейшая региональная площадка для стартапов, инвесторов и представителей инновационной экосистемы Кавказа, Центральной Азии и региона MENA. Мероприятие вновь станет местом встречи предпринимателей, венчурных фондов, корпоративных лидеров, технологических компаний и экспертов, заинтересованных в развитии инноваций и поиске новых инвестиционных возможностей.

За сравнительно короткое время Baku ID превратился в одну из ключевых площадок технологической экосистемы региона. Запущенное в 2022 году по инициативе SABAH.HUB мероприятие ежегодно расширяет свою международную аудиторию, привлекая участников из стран Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока и других регионов. Сегодня форум является не только местом встречи стартапов и инвесторов, но и площадкой для формирования новых партнерств, обсуждения актуальных технологических трендов и поиска перспективных инвестиционных проектов.

По данным организаторов, за время проведения Baku ID объединил более 9500 участников, свыше 275 стартапов и десятки международных инвестиционных фондов, а проекты, представленные на площадке форума, привлекли инвестиции на сумму более 5,5 млн долларов.

Одна из главных задач Baku ID заключается не только в проведении масштабного отраслевого мероприятия, но и в создании устойчивой инновационной экосистемы, объединяющей предпринимателей, инвесторов, технологические компании и государственные институты развития. С каждым годом форум вносит все более значимый вклад в развитие стартап-экосистемы Азербайджана, одновременно открывая местным проектам возможности для выхода на международные рынки.

В этом году участников Baku ID вновь ожидают выступления ведущих международных экспертов, тематические панельные дискуссии, презентации перспективных стартапов, инвестиционные питч-сессии, встречи с венчурными фондами и насыщенная программа делового нетворкинга. Подробная программа форума будет опубликована организаторами позднее. Также ожидается, что в рамках форума состоится официальное открытие SABAH city, который станет важнейшим элементом национальной инновационной и образовательной экосистемы, объединив в одном пространстве университеты, стартапы и технологические компании

Регистрация на Baku ID 2026 уже открыта. Подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия: https://bakuid.com/registration

Также на сайте Baku ID 2026 доступны различные форматы участия и информация о билетах для стартапов, инвесторов, корпоративных команд и индивидуальных участников.