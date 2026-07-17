В Китае выпустили крупнейшую в мире открытую ИИ-модель Kimi K3 с 2,8 трлн. параметров

Китайская компания Moonshot AI выпустила большую языковую ИИ-модель Kimi K3 с 2,8 трлн. параметров. По заявлению разработчика, она стала крупнейшей моделью в мире с открытым исходным кодом. Kimi K3 имеет контекстное окно до 1 млн. токенов, умеет работать не только с текстом, но также с изображениями и видео. Также имеются встроенные возможности визуального восприятия и постоянно включенный режим рассуждения, который компания называет «режимом мышления». Модель справляется со сложными задачами на программирование, научными исследованиями и прочими многоэтапными задачами.

Разработчики отмечают, что по возможностям Kimi K3 пока уступает самым мощным в мире закрытым моделям — Anthropic Claude Fable 5 и OpenAI GPT-5.6 Sol; но среди открытых она в большинстве тестов демонстрирует лучшие результаты.

Kimi K3 доступна через приложения Kimi, Kimi Code и по API. Стоимость по API составляет $3 за 1 млн. токенов на ввод и $15 за 1 млн. токенов на вывод. Доступ к весам собираются развернуть до 27 июля.

Moonshot AI была основана в марте 2023 года, ее оценка вскоре достигла $3 млрд. Компания готовится привлечь новые инвестиции, которые могут увеличить ее рыночную оценку примерно до $31,5 млрд.