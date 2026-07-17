Lenovo показала первый в мире ноутбук с OLED-экраном, изготовленным методом струйной печати

Компания Lenovo анонсировала игровой ноутбук Legion R9000P, который позиционируется как первая на рынке модель с дисплеем IJP OLED. Матрица экрана изготовлена по технологии струйной печати, что позволяет упростить ее изготовление и снизить конечную стоимость по сравнению с традиционным термовакуумным напылением.

Legion R9000P оснащен 16-дюймовой OLED-панелью, изготовленной компанией TCL CSOT (структурное подразделение китайского электротехнического концерна TCL). Частота обновления составляет 240 Hz, обеспечивается 99% охват цветового пространства DCI-P3. Остальные технические характеристики экрана компания не раскрыла. Производитель обещает улучшенную яркость в сравнении с традиционными OLED-экранами.

Дисплей использует полноценную структуру RGB Stripe, в которой красные, зеленые и синие субпиксели расположены рядом. Это отличается от треугольной и ромбовидной компоновки, используемой в некоторых OLED-панелях. TCL CSOT утверждает, что структура RGB обеспечивает более четкий текст и уменьшает цветовые искажения вокруг мелких элементов интерфейса. В настоящее время TCL CSOT является единственной компанией, производящей OLED-панели с использованием технологии струйной печати. Полная информация о спецификациях и ценах ноутбука Legion R9000P будет опубликована ближе к моменту официального релиза модели на рынке.

Помимо Lenovo, компания MSI также использует новую OLED-панель, изготовленную методом струйной печати, в недавно анонсированном мониторе MSI Pro Max OLED 271UPJW12. Хотя производитель прямо не упоминает, что использует дисплей TCL CSOT, характеристики панели совпадают с заявленными для ноутбука Lenovo.