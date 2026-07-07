Представлен бюджетный смартфон Nothing Phone (4b)

Компания Nothing представила недорогой смартфон Phone (4b), который является первой моделью бренда с индексом «b». Дизайн нового аппарата сочетает элементы Phone (4a) и Phone (4a) Pro. Смартфон сохранил фирменную световую панель Glyph Bar, которая теперь также сигнализирует красным индикатором во время записи видео. На корпусе появилась дополнительная кнопка Essential Key для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта.

Nothing Phone (4b) получил 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2344×1080 пикселей, 381 ppi), кадровой частотой 120 Hz, максимальной яркостью до 2000 нит и поддержкой HDR10+. В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 6 Gen 4, работающий в связке с 8 Gb оперативной памяти LPDDR4x и 128 Gb постоянной памяти UFS 2.2. Для индийского рынка также предусмотрена версия на 256 Gb.

Основная камера двойная, в нее входит главный датчик на 50 Мп (1/2.76″, f/1.8, OIS) и ультраширокоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2.2, угол захвата 119,5 гр). Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп (1/3″, f/2.45). Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5200 мАч (6000 мАч в версии для Индии), поддерживаются проводная зарядка мощностью 33 Вт и обратная проводная зарядка 7,5 Вт.

В оснащение аппарата также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, GPS, две nanoSIM (eSIM в версии для Японии), модуль NFC (кроме Индии), порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики, защита по стандарту IP64 и оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев. Габариты и вес: 164.4 х 78.2 х 8.6 мм, 210 гр. Работает смартфон под управлением Android 16 с оболочкой Nothing OS 4.1. Производитель обещает три года крупных обновлений ОС и шесть лет обновлений безопасности.

Nothing Phone (4b) предлагается по цене 329 евро в синей, черной и белой расцветках корпуса, а также эксклюзивном для рынка Индии красном цвете. Продажи стартуют 17 июля.