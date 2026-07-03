Tesla ikinci rübdə satışlarını kəskin artırdı: elektromobillərə tələbat yenidən yüksəlir

Tesla 2026-cı ilin ikinci rübündə elektromobil satışlarını əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa nail olub. Şirkət bu dövrdə müştərilərə 480 mindən çox elektromobil təhvil verib ki, bu da əvvəlki rüblə müqayisədə təxminən 120 min avtomobil çoxdur. Nəticələr göstərir ki, ABŞ bazarındakı zəifləməyə baxmayaraq, Tesla yeni alıcıları cəlb etməyə davam edir.
Şirkətin açıqladığı məlumata görə, ikinci rübdə ümumilikdə 451 758 elektromobil istehsal olunub. Bunlardan 442 936-sı Model 3 sedanı və Model Y krossoverinin payına düşüb.
Tədarüklərə gəldikdə isə, Tesla müştərilərə 467 762 ədəd Model 3 və Model Y, əlavə olaraq isə 12 364 digər model, o cümlədən Cybertruck, Model S və Model X təqdim edib.
İkinci rüb şirkət üçün son dövrlərin ən uğurlu mərhələlərindən biri olub. Tesla bu nəticə ilə Wall Street analitiklərinin proqnozlarını da geridə qoymağı bacarıb.
Bu, şirkətin 2025-ci ilin üçüncü rübündən bəri əldə etdiyi ən yüksək rüblük satış göstəricisidir. Həmin dövrdə Tesla dünya üzrə təxminən 500 min elektromobil satmışdı.
Bununla belə, şirkətin qarşısında hələ də mühüm vəzifələr qalır. Son iki ildə müşahidə olunan ümumi satış azalmasını tam dayandırmaq üçün Tesla yeni bazarlara çıxışı genişləndirməyə davam edir. Analitiklər hesab edirlər ki, xüsusilə daha əlçatan qiymətə malik Model 3, Model Y və Cybertruck modellərinə olan yüksək tələbat şirkətin satışlarını artıran əsas amillərdən biridir.