Компания Abris Distribution и Huawei провели Huawei Infrastructure Day в Шуше

Компания Abris Distribution совместно с Huawei провела в Шуше мероприятие Huawei Infrastructure Day для заказчиков компании Caspel.

Huawei Infrastructure Day стал площадкой для обсуждения современных тенденций развития цифровой инфраструктуры и знакомства с новейшими решениями Huawei для корпоративного сектора. В ходе мероприятия участники рассмотрели возможности построения современных центров обработки данных, систем хранения данных, сетевой инфраструктуры, платформ виртуализации, а также других решений, обеспечивающих цифровую трансформацию предприятий.

Особое внимание было уделено практическим сценариям применения технологий Huawei, позволяющим повысить эффективность IТ-инфраструктуры, обеспечить ее масштабируемость, надежность и готовность к растущим требованиям бизнеса. Эксперты компании представили актуальные разработки в области цифровой инфраструктуры и рассказали о подходах к созданию современных корпоративных IТ-сред.

Помимо технической программы, Huawei Infrastructure Day стал эффективной площадкой для обмена опытом и укрепления партнерских отношений между Abris Distribution, Huawei, Caspel и заказчиками. Участники мероприятия обсудили актуальные вызовы, стоящие перед бизнесом в условиях ускоряющейся цифровой трансформации, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

«Мы благодарим компанию Caspel, наших партнеров и всех участников мероприятия за проявленный интерес и активное участие. Подобные встречи позволяют не только познакомить рынок с новейшими технологиями Huawei, но и выстроить открытый диалог с заказчиками, лучше понимая их потребности и задачи. Мы уверены, что развитие подобных инициатив будет способствовать дальнейшему внедрению современных цифровых решений в Азербайджане», — отметили организаторы мероприятия.

Huawei Infrastructure Day в очередной раз подтвердил высокий интерес азербайджанского рынка к современным решениям в области цифровой инфраструктуры и стал еще одним шагом в развитии партнерской экосистемы, направленной на поддержку проектов цифровой трансформации в регионе.