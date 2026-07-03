Эксперты «Лаборатории Касперского» дали шесть советов, как защищать аккаунты

Несмотря на постоянное совершенствование средств киберзащиты, слабые пароли остаются одной из распространённых причин взлома аккаунтов и утечки данных. По данным экспертов «Лаборатории Касперского», пользователи все еще выбирают простые комбинации, используют один и тот же пароль сразу для нескольких сервисов или либо хранят учётные данные в заметках, текстовых файлах и других незащищённых местах. Все это облегчает задачу злоумышленникам по получению доступа к аккаунтам в соцсетях, мессенджерах и других важных онлайн-сервисах.

В случае утечки таких данных злоумышленники могут получить доступ не только к конкретному аккаунту, но и к другим сервисам, где используется тот же пароль.

Особую опасность представляет хранение паролей в открытом виде — в блокнотах, заметках смартфона, электронных таблицах или документах без дополнительной защиты. Если устройство окажется в руках злоумышленников или будет заражено вредоносным программным обеспечением, такая информация может быть использована для дальнейших атак.

Для защиты аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах «Лаборатория Касперского» рекомендует:

использовать длинные и уникальные пароли для каждого сервиса;

не применять в паролях личную информацию, даты рождения и распространённые комбинации;

включать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно;

не передавать пароли другим людям и не хранить их в открытом виде;

регулярно менять пароли — хотя бы раз в три месяца;

использовать специализированные менеджеры паролей для безопасного хранения и управления учётными записями, например Kaspersky Password Manager.

«Пользователи стремятся создавать пароли, которые легко запомнить, однако их легко взломать. Особенно опасно использовать один и тот же пароль для разных сервисов, поскольку утечка данных на одной платформе может привести к компрометации сразу нескольких учётных записей. Важно не только использовать сложные и уникальные сочетания символов, но и формировать культуру ответственного отношения к цифровой безопасности», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Эксперты «Лаборатории Касперского» подчёркивают, что надёжный пароль остаётся одним из самых простых и эффективных способов защиты личных и корпоративных данных. При этом безопасность зависит не только от технологий, но и от ежедневных привычек пользователей.