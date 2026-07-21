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Nvidia представила ИИ-инструмент для быстрого выявления дипфейков

Nvidia

На технологической конференции SIGGRAPH 2026 компания Nvidia представила Synthetic Video Detector (SVD) — передовой ИИ-инструмент, предназначенный для автоматического обнаружения видеороликов и кадров, которые были полностью или частично сгенерированы искусственным интеллектом (дипфейки, виртуальные ведущие и т.д.).

Инструмент позиционируется как решение для новостных редакций, стриминговых сервисов и медиа-организаций для быстрой верификации контента. Подчеркивается, что SVD не заменяет обычную верификацию, а лишь дает дополнительный инструмент для быстрой проверки.

Видео разбивается на фрагменты, которые анализируют мощные модели компьютерного зрения. Каждому кадру присваивается индекс: 0 (реальная съемка), 1 (сгенерировано ИИ), после чего система выдает общую оценку вероятности подделки.

Тесты Nvidia показали, что лучшие результаты система показывает при изучении несжатого видео — 92%. При сжатии на 15% — 87%, а при сильном сжатии на 50% (например, загрузке в соцсети) точность падает, но остается на уровне 80–82%. Обработка видео с разрешением 1080p занимает на графических процессорах Nvidia RTX около 22 мс, на рабочих станциях Nvidia — 30 мс. Длительность анализируемого фрагмента и скорость обработки отдельного кадра компания не раскрыла.

Synthetic Video Detector реализован как микросервис в рамках платформы Nvidia AI for Media. Его демо-версию можно протестировать на официальном портале Nvidia API Catalog.

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