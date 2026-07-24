Steam-də hədiyyə etmək daha rahat oldu: Valve region məhdudiyyətini aradan qaldırdı

Valve Steam platformasını oyunsevərlər üçün daha rahat etməyə davam edir. Şirkət bu dəfə hədiyyə sistemi ilə bağlı mühüm yeniliklər təqdim edib və artıq fərqli regionlarda yaşayan dostlara oyun göndərmək xeyli asanlaşıb.
Ən vacib dəyişiklik regionlararası hədiyyələrlə bağlıdır. Artıq göndərən və alan istifadəçinin eyni region hesabına malik olması tələb olunmur. Oyun alınarkən Steam hədiyyənin qiymətini avtomatik olaraq alıcının regionuna uyğun hesablayacaq və qiyməti müvafiq şəkildə tənzimləyəcək. Bu yenilik müxtəlif ölkələrdə yaşayan dostlara oyun hədiyyə etməyi xeyli rahatlaşdırır.
Bununla yanaşı, Steam artıq hədiyyələri elektron poçt vasitəsilə də göndərməyə imkan verir. Maraqlıdır ki, məktubun göndərildiyi e-poçt ünvanının istifadəçinin Steam hesabına bağlı olması vacib deyil. Alıcı məktubdakı keçidə daxil olaraq öz Steam hesabına giriş edir və hədiyyəsini rahatlıqla qəbul edə bilir.
Valve istək siyahılarını (Wishlist) da yeniləyib. İstifadəçilər artıq istək siyahılarını müxtəlif kateqoriyalara ayıra, həm bütöv siyahını, həm də ayrı-ayrı bölmələri başqaları ilə paylaşa biləcəklər. Bu isə dostlar və yaxınlar üçün uyğun hədiyyə seçimini xeyli asanlaşdıracaq.