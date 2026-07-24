Cisco выпустила недорогие компактные ИИ-модели для поиска уязвимостей в коде

Компания Cisco представила семейство компактных языковых моделей Antares, предназначенных для поиска известных уязвимостей в исходном коде. Открытые модели Antares-350M и Antares-1B находят потенциально опасные файлы в больших код-базах, работая локально. Кроме того, модели дешевле крупных универсальных ИИ-систем.

ИИ-модели Antares предназначены для одной из самых сложных задач в области безопасности ПО: сопоставления информации об известных уязвимостях из публичных баз данных, рекомендаций и категорий CWE с конкретными участками кода компании. Система ведет последовательный поиск по код-базе и сохраняет историю своих шагов. Модели анализируют структуру репозитория, ищут связанные файлы, изучают потенциальные места возникновения проблемы, меняют направление поиска при неудачных попытках и постепенно сужают список файлов, требующих проверки. Результат выдается как ранжированный список файлов, которые стоит проверить в первую очередь.

Согласно данным Cisco, в ходе тестирования модели Antares превзошли ряд более крупных закрытых и открытых моделей в задаче поиска уязвимостей при существенно меньших расходах. На фоне растущего интереса к ИИ-инструментам для безопасной разработки Cisco делает ставку на компактность. У OpenAI, Anthropic и Google есть крупные универсальные модели, которые умеют анализировать код, но в корпоративной безопасности чаще нужны локальные решения, совместимые с закрытыми репозиториями и внутренними правилами доступа.

Компактные размеры Antares позволяют запускать модели локально или в собственной инфраструктуре организации, не передавая чувствительный исходный код во внешние облачные сервисы. Cisco рассчитывает, что такой подход сделает ИИ-инструменты безопасности доступнее для университетов, государственных организаций и небольших команд, которым сложно использовать ресурсоемкие модели для анализа защищенного ПО.

Для обучения и оценки Cisco создала Vulnerability Localization Benchmark – набор из 500 задач. В них модели нужно ориентироваться в незнакомых кодовых базах и находить файлы, связанные с конкретными классами уязвимостей. Компания отмечает, что Antares не заменяют полный набор инструментов защиты приложений, включая анализ зависимостей, поиск секретов, динамическое тестирование и экспертную проверку, а предназначены для ускорения этапа первичного поиска и сортировки потенциальных проблем.

Cisco уже открыла веса Antares-350M и Antares-1B и разместила их для сообщества на платформе Hugging Face.