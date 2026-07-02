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Sony закрывает PlayStation Store для консолей PS3 и PS Vita

PS3 PS Vita

Компания Sony сообщила, что собирается закрыть PlayStation Store на консолях PS3 и PS Vita. Решение было принято в связи с невозможностью внедрения поддержки обновленных стандартов обработки платежей для этих консолей.

После прекращения поддержки цифрового магазина на этих устройствах покупка новых игр станет невозможной. Также отмечается, что возможность загрузки ранее приобретенного контента сохранится и после закрытия магазина, на какой срок — не уточняется.

Процесс отключения будет проходить в несколько этапов. PlayStation Store на PS3 и PS Vita закроется в Мексике, Гондурасе и Никарагуа в августе 2026 года, в других странах Латинской Америки и Ближнего Востока — в конце 2026 года, а полное и окончательное закрытие по всему миру — в июле 2027 года.

Компания понимает, что эта новость окажется неприятной для поклонников консолей PS3 и PS Vita, которые занимают важное место в истории PlayStation, но ей нужно выделять максимум ресурсов на улучшение игрового опыта, глядя в будущее, а не в прошлое.

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