Visa расширяет Visa Pay для новых эмитентов в Центральной Азии и Африке, улучшая доступ к цифровым платежам

Visa расширяет доступ к решению Visa Pay для новых эмитентов в странах Центральной Азии и Африки через пакет для разработки программного обеспечения (software development kit, SDK), который поможет банкам, операторам мобильных денег и финтех-компаниям интегрировать Visa Pay непосредственно в существующие мобильные приложения и быстро и безопасно запускать виртуальные карты и платежные сервисы.

Visa Pay — это безопасная и совместимая с широким спектром решений функция, позволяющая как владельцам банковских счетов, так и людям без доступа к традиционным банковским услугам осуществлять платежи, получать средства и переводить деньги между банками, финтех-компаниями и мобильными сетями. Благодаря интегрированным инструментам обработки платежей на стороне эмитента, встроенному пользовательскому интерфейсу и возможности подключить токенизацию, а также сертифицированным компонентам безопасности и соответствия нормативным требованиям, SDK помогает ускорить и упростить внедрение Visa Pay, особенно в странах, где неразвитая инфраструктура замедляет цифровую трансформацию.

Поддержка различных платежных сценариев на разных рынках

Сегодня SDK Visa Pay внедряют эмитенты во многих странах Центральной Азии и Африки. Среди партнеров – банки, операторы мобильных денег, финтех-компании и лицензированные поставщики платежных услуг.

Visa Pay поддерживает широкий спектр платежных сценариев, включая электронную коммерцию и международные денежные переводы, виртуальные карты, привязанные к мобильным кошелькам, эмиссию виртуальных карт, гуманитарные выплаты, а также технологическое обеспечение обработки платежей.

В будущем Visa Pay будет развиваться и дополняться новыми функциями, которые еще больше упростят повседневные платежи. Одна из ожидаемых в ближайшее время новинок — функция Tap to Pay, которая позволит потребителям осуществлять безопасные бесконтактные платежи, просто приложив телефон к платежному терминалу, поддерживающему бесконтактную оплату.