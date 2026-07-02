Anthropic выпустил ИИ-модель Claude Sonnet 5, ориентированную на агентные сценарии использования

Компания Anthropic выпустила Claude Sonnet 5 — новую языковую модель семейства Claude, ориентированную прежде всего на агентные сценарии использования. Claude Sonnet 5, относящаяся к средней категории, обещает качество работы, близкое к Opus 4.8, но при этом она значительно дешевле. «Она умеет планировать, пользоваться такими средствами как браузеры и терминал, а также работать автономно на уровне, который еще несколько месяцев назад предполагали более крупные и дорогие модели», — говорится в пресс-релизе компании.

Разработчики выделили четыре направления: логические рассуждения (reasoning), программирование, использование инструментов (tool use) и выполнение агентных задач. Согласно внутренним тестам Anthropic, Claude Sonnet 5 показывает заметное улучшение относительно Claude Sonnet 4.6 и на некоторых сценариях способен достигать уровня производительности Claude Opus 4.8 при значительно меньшей стоимости вычислений.

По отзывам участников программы раннего доступа, Claude Sonnet 5 лучше справляется с длительными задачами, которые предыдущие поколения Sonnet нередко оставляли незавершенными. Разработчики также отмечают способность модели самостоятельно проверять собственные результаты и корректировать ошибки без прямого указания пользователя.

По результатам внутренних оценок Claude Sonnet 5 реже демонстрирует нежелательное поведение, чем Claude Sonnet 4.6, лучше отклоняет вредоносные запросы и устойчивее к атакам класса prompt injection. Кроме того, модель показывает более низкий уровень галлюцинаций и склонности соглашаться с ошибочными утверждениями пользователя.

Sonnet 5 уже доступна всем пользователям Claude, включая бесплатных — в тарифах Free и Pro она используется по умолчанию. При доступе по API, до 31 августа цена подключения к Sonnet 5 составляет $2 за 1 млн. входных и $10 за 1 млн. выходных токенов, после цены вырастут до $3 и $15 соответственно.