Sony yeni nəsil PlayStation haqqında danışdı

Sony gələcək nəsil PlayStation konsolları ilə bağlı strategiyasını açıqlayıb. Şirkət bildirir ki, yeni konsol oyun kompüterləri ilə birbaşa rəqabət aparmaq niyyətində deyil. Əvəzində əsas məqsəd istifadəçilərə yalnız PlayStation ekosisteminə xas olan unikal oyun təcrübəsi təqdim etməkdir.
İnvestorlarla keçirilən görüş zamanı Sony rəhbərliyi PC oyunçularının sayının artmasına da münasibət bildirib. Şirkət etiraf edib ki, bu gün bir çox istifadəçi eyni anda müxtəlif platformalarda oyun oynayır. Buna baxmayaraq, Sony fərdi kompüterləri PlayStation üçün əsas rəqib hesab etmir.
Şirkətin sözlərinə görə, növbəti nəsil konsol sadəcə daha güclü texniki göstəricilərə malik cihaz olmayacaq. Sony oyun təcrübəsini genişləndirməyi və istifadəçilərə qonaq otağından kənarda da rahat şəkildə oynamaq imkanı verən yeni ssenarilər təqdim etməyi planlaşdırır.
“Növbəti nəsil platformamızla məqsədimiz sadəcə oyun kompüterinə alternativ yaratmaq deyil. Biz istifadəçilərə yalnız PlayStation-a məxsus unikal dəyər təqdim etmək istəyirik. Söhbət təkcə texniki inkişafdan deyil, həm də oyun təcrübəsinin yeni istifadə ssenariləri ilə zənginləşdirilməsindən gedir.”
Hazırda Sony yeni PlayStation barədə texniki xüsusiyyətləri və ya təqdimat tarixini açıqlamayıb. Bununla belə, insayderlərin məlumatına görə, konsolun yaxın iki il ərzində satışa çıxacağı gözlənilmir. Görünən odur ki, şirkət bu dəfə təkcə məhsuldarlığa deyil, həm də PlayStation ekosisteminin daha da inkişafına və istifadəçilərə fərqli təcrübə təqdim etməyə üstünlük verir.