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Epic Games Store дарит своим пользователям карточное приключение Foretales

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать сюжетную карточную ролевую игру Foretales. Акция продлится до 30 июля 20:00 по бакинскому времени.

Foretales вышла в 2022 году и получила очень положительные пользовательские отзывы. Игрок должен управлять группой воров, пытающихся предотвратить древний апокалипсис. Проект отличается нелинейным сюжетом, каждое решение имеет последствие — предусмотрено несколько концовок.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут две игры: OTXO и Sol Cesto.

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