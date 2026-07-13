Samsung süni intellekt üçün üzən data mərkəzləri hazırlayır

Samsung məlumat emalı sahəsində yeni mərhələyə keçməyə hazırlaşır. Cənubi Koreya nəhəngi 2028-ci ilin ikinci rübündə dünyanın ilk üzən data mərkəzlərini istismara verməyi planlaşdırır. Layihənin əsas məqsədi süni intellektə artan tələbatı qarşılamaq və ənənəvi data mərkəzləri üçün torpaq çatışmazlığı problemini həll etməkdir.
Layihə Samsung Heavy Industries bölməsi tərəfindən hazırlanır. Şirkət serverlərin, enerji avadanlıqlarının və digər infrastrukturun yerləşdiriləcəyi xüsusi barja layihələndirir. İlk üzən data mərkəzləri elektrik enerjisini sahildən alacaq, soyutma sistemi isə dəniz suyundan istifadə edəcək ki, bu da enerji sərfiyyatını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verəcək.
Samsung bildirir ki, belə obyektlər mövcud gəmiqayırma texnologiyalarından istifadə edildiyi və torpaq ayrılması ilə bağlı uzunmüddətli prosedurlara ehtiyac olmadığı üçün ənənəvi data mərkəzlərindən daha sürətli inşa oluna bilər.
Gələcəkdə şirkət bu platformaları günəş və külək enerjisi, eləcə də yanacaq elementləri ilə təmin etməyi də nəzərdən keçirir. Bu yanaşma data mərkəzlərini daha ekoloji və enerji baxımından səmərəli edə bilər.
Bununla yanaşı, mühəndislər hələ də dəniz mühitinin yaratdığı bir sıra çətinlikləri həll etməlidirlər. Buraya duzlu suyun təsiri, yüksək rütubət, korroziya və dalğalı hava şəraitində platformaların dayanıqlığının təmin edilməsi daxildir.
Qeyd edək ki, üzən data mərkəzləri ideyası üzərində yalnız Samsung işləmir. Bu istiqamətdə Panthalassa startapı, eləcə də Hitachi, Mitsui OSK Lines və HiCloud Technology şirkətləri də öz layihələrini inkişaf etdirirlər.