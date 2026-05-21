22 мая, 2026
Google и Samsung представили smart-очки на базе Android XR

На Google I/O 2026 компания Google совместно с Samsung представила smart-очки на базе программной платформы Android XR. В качестве партнеров также выступают Gentle Monster и Wabby Parker, чьи оправы помогут придать очкам повседневный, не громоздкий вид.

Smart-очки позволят получать информацию и выполнять задачи без необходимости доставать смартфон. Их планируется выпускать в двух вариантах: аудио-очки без дисплея, которые предоставляют голосовую помощь, и очки с дисплеем, отображающие необходимую визуальную информацию в нужный момент. Камеры, микрофон и динамики будут доступны в обеих моделях.

Интеграция Gemini предполагает, что пользователь сможет в реальном времени получать информацию о том, что он видит. В список функций входят:

  • Мгновенный доступ к помощнику Gemini с передачей видео- и аудиопотока;
  • Запись видео и съемка фото;
  • Редактирование фото с помощью Nano Banana по голосовому запросу;
  • Управление звонками и сообщениями без помощи рук;
  • Составление маршрута и навигация с помощью голосовых подсказок;
  • Прослушивание музыки;
  • Перевод устной и письменной речи;
  • Агентские функции Gemini (например, заказ столика в кафе);
  • Работа с приложениями (например, заказ такси в Uber, не доставая смартфон).

Первыми выйдут в продажу этой осенью аудио-очки без дисплея. Название и цена пока не раскрываются. Очки будут совместимы как с Android, так и с iOS.

