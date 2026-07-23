Джек Дорси представил открытый мессенджер Buzz для совместной работы людей и ИИ

Соучредитель Twitter (ныне X) и глава финтех-компании Block Джек Дорси представил свой новый проект — открытый рабочий мессенджер Buzz. Платформа выступает конкурентом одновременно корпоративному мессенджеру Slack и репозиторию GitHub — она предлагает рабочие чаты, объединяя реальных сотрудников и ИИ-агентов в одном рабочем пространстве.

Помимо обычных переписок, Buzz позволяет взаимодействовать с ИИ-агентами и управлять задачами, связанными с проектами GitHub. Такой подход рассчитан на команды, которые активно внедряют автономные ИИ-инструменты для программирования, анализа данных и других рабочих процессов, но сталкиваются с необходимостью переключаться между разными сервисами.

Дорси называет Buzz «модельно-независимым, децентрализованным, самоуправляемым и открытым» проектом. Buzz работает на базе протокола Nostr, благодаря чему рабочие пространства можно разворачивать на собственных серверах, а история переписок сохраняется в виде подписанных криптографических событий. Сервис совместим с различными нейросетями и агентами (например, Claude Code, Codex или goose).

Платформа распространяется с открытым исходным кодом на GitHub, поэтому разработчики смогут адаптировать ее под собственные рабочие процессы и создавать дополнительные функции. Бесплатное приложение уже доступно для macOS, Windows и Linux. Разработчики предупреждают, что сервис находится на «ранней стадии», поэтому торопиться с его внедрением пока не следует.