Samsung noutbuklar üçün indiyədək ən parlaq OLED ekranını təqdim etdi

Samsung noutbuklar üçün nəzərdə tutulmuş 1600 nit pik parlaqlığa malik ilk OLED matrisinin kütləvi istehsalına başlayıb. Yeni ekran həmçinin ən son DisplayHDR True Black 1400 sertifikatını əldə edib. Bununla yanaşı, bu paneldən istifadə edən ilk noutbuk da məlum olub.
Yeni matris tandem OLED texnologiyası əsasında hazırlanıb. Bu texnologiyada bir deyil, iki işıqsaçan qat istifadə olunur. Nəticədə ekran daha parlaq, daha uzunömürlü və daha enerjiyə qənaətcil olur. Şirkətin məlumatına görə, yeni panel əvvəlki nəsillə müqayisədə 40% daha yüksək pik parlaqlıq təqdim edir.
Məlumata əsasən, ekranın 10%-lik hissəsində parlaqlıq 1400 nit-ə çatır, 1600 nit maksimum göstəricisi isə daha kiçik aktiv sahədə əldə olunur. Bu göstəricilər yeni DisplayHDR True Black 1400 sertifikatını almaq üçün kifayət edib.
Bu ekranla təchiz olunan ilk model Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition olub. Məlumata görə, ASUS, Dell və MSI də eyni paneldən istifadə edəcək yeni noutbuklar hazırlayır. Onların təqdimatının 2026-cı ilin ikinci yarısında baş tutacağı gözlənilir.