QNAP представляет TS-262A и TS-462A: NAS на базе 4-ядерного процессора Intel, с поддержкой 2.5GbE и технологий ИИ для максимального удобства хранения данных

Компания QNAP Systems, один из ведущих разработчиков инновационных решений в области вычислительных систем, сетевых технологий и хранения данных, представила новые модели NAS — двухдисковую TS-262A и четырехдисковую TS-462A, предназначенные для домашних пользователей, создателей мультимедийного контента и небольших офисов. Пользователи могут свободно выбирать жесткие диски предпочитаемых производителей и, объединив устройство с сервисом myQNAPcloud Storage, создать безопасную, гибкую и простую в управлении гибридную облачную среду хранения данных.

«Модели TS-262A и TS-462A разработаны специально для домашнего и офисного использования. Они сочетают высокую емкость хранения и высокую производительность с такими востребованными возможностями, как интеллектуальные фотоальбомы на базе искусственного интеллекта, аппаратное ускорение транскодирования видео и автоматическое резервное копирование. Эти функции значительно упрощают организацию данных и обработку мультимедийного контента, повышая как производительность работы, так и комфорт при использовании мультимедиа», — отметил менеджер по продуктам QNAP Эдди Чуанг (Eddie Chuang).

TS-262A и TS-462A построены на базе четырехъядерного процессора Intel Celeron N5095 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и оснащены сетевым портом 2.5GbE, обеспечивающим скорость чтения и записи до 295 МБ/с. Встроенный графический процессор ускоряет транскодирование видео и воспроизведение контента в разрешении 4K, а объем оперативной памяти может быть увеличен до 16 ГБ, что позволяет эффективно работать в многозадачном режиме и организовывать потоковую передачу мультимедиа.

Пользователи могут установить два SSD-накопителя M.2 2280 NVMe для создания отдельного SSD-пула хранения или использования SSD-кэширования без необходимости занимать отсеки для 3,5-дюймовых накопителей. Обе модели поддерживают подключение внешних модулей расширения TL-D800C и TR-004/TR-002 по USB, что обеспечивает гибкое масштабирование системы хранения для работы с большими объемами мультимедийных и рабочих данных.

Благодаря наличию портов USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) пользователи могут значительно ускорить резервное копирование на внешние накопители. Кроме того, владельцы устройств сразу получают 16 ГБ бесплатного пространства в сервисе myQNAPcloud Storage, что позволяет быстро развернуть безопасную и гибкую архитектуру гибридного облака.

TS-262A и TS-462A работают под управлением операционной системы QTS 5.2 и поддерживают широкий набор приложений, включая:

QuMagie — приложение для управления фотографиями с использованием технологий искусственного интеллекта, автоматически распознающее лица, места и объекты, что значительно упрощает организацию и поиск больших фотоархивов.

— приложение для управления фотографиями с использованием технологий искусственного интеллекта, автоматически распознающее лица, места и объекты, что значительно упрощает организацию и поиск больших фотоархивов. Мобильное приложение Qfile Pro — обеспечивает удаленный доступ к файлам NAS. Также позволяет автоматически загружать фотографии и видеозаписи с мобильных устройств на NAS для их долговременного хранения.

— обеспечивает удаленный доступ к файлам NAS. Также позволяет автоматически загружать фотографии и видеозаписи с мобильных устройств на NAS для их долговременного хранения. File Station — централизованное управление файлами, размещенными на NAS, в облачных сервисах и на внешних накопителях, с поддержкой создания ссылок для общего доступа и быстрого поиска.

— централизованное управление файлами, размещенными на NAS, в облачных сервисах и на внешних накопителях, с поддержкой создания ссылок для общего доступа и быстрого поиска. Hybrid Backup Sync — комплексное решение для локального, удаленного и облачного резервного копирования с поддержкой расписаний, синхронизации, контроля версий и шифрования, обеспечивающее максимальную защиту данных и высокую эффективность резервного копирования.

— комплексное решение для локального, удаленного и облачного резервного копирования с поддержкой расписаний, синхронизации, контроля версий и шифрования, обеспечивающее максимальную защиту данных и высокую эффективность резервного копирования. Qsync — синхронизация файлов между несколькими устройствами, совместная работа с документами и резервное копирование компьютеров под управлением Windows .

— синхронизация файлов между несколькими устройствами, совместная работа с документами и резервное копирование компьютеров под управлением . Qtier — интеллектуальная технология автоматического распределения «горячих» и «холодных» данных между различными уровнями хранения для повышения производительности и более эффективного использования дискового пространства.

— интеллектуальная технология автоматического распределения «горячих» и «холодных» данных между различными уровнями хранения для повышения производительности и более эффективного использования дискового пространства. Plex Media Server — возможность развернуть собственный сервер Plex и без ограничений транслировать мультимедийную библиотеку на различные устройства.

Модели TS-262A и TS-462A являются эксклюзивными продуктами и доступны для приобретения только в официальном интернет-магазине QNAP: https://store.qnap.com/

Основные технические характеристики:

TS-262A-4G

Настольная модель с двумя отсеками для накопителей;

4 ГБ оперативной памяти DDR4.

TS-462A-4G

Настольная модель с четырьмя отсеками для накопителей;

4 ГБ оперативной памяти DDR4.

Общие характеристики обеих моделей: