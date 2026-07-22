Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip8 получил самый тонкий и легкий корпус в серии

Компания Samsung провела в Лондоне мероприятие Galaxy Unpacked, на котором представила ряд новых продуктов. В этой новости мы расскажем о смартфоне Samsung Galaxy Z Flip8. Аппарат, выполненный в форм-факторе «раскладушки», стал самым тонким и легким смартфоном в линейке Flip. Его толщина составляет 6,1 мм, а вес — 180 гр. В конструкции смартфона используется новая технология Flex Titanium, что помогло сделать устройство тоньше без ущерба для прочности. Кроме того, сочетание пленки из титанового сплава и усовершенствованной титановой пластины помогает сделать линию сгиба менее заметной. Также был усовершенствован шарнир, что сделало процесс раскрытия более плавным и легким.

Внешний 4,1-дюймовый Super AMOLED дисплей имеет разрешение 1048 × 948 пикселей (342 ppi), внутренний 6,9-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X (LTPO) получил разрешение 2520х1080 пикселей (400 ppi). Обе панели поддерживают частоту обновления 120 Hz и яркость до 2600 нит. На внешнем экране, который имеет рамки толщиной всего 1,25 мм, благодаря функции FlexWindow, можно полноценно запускать приложения, получать персональные рекомендации и выполнять различные действия без необходимости раскрывать устройство. Кроме того, на нем доступны функции Gemini Intelligence и фирменный виджет «Мой день» с персональными рекомендациями.

За производительность Samsung Galaxy Z Flip8 отвечает изготовленный по 2-нм техпроцессу 10-ядерный процессор Exynos 2600. Объем оперативной памяти составляет 12 Gb, а встроенного хранилища — 256 или 512 Gb. В основную камеру входят два модуля: главный на 50 Мп (1/1,57″, f/1,8, автофокус Dual Pixel, OIS, запись видео 2160p@60fps) и сверхширокоугольный на 12 Мп (1/3,2″, f/2,2, автофокус). Камера дополнена функциями ProVisual для съемки качественных автопортретов, Flex Mode для съемки без использования рук под разными углами, а также функцией суперстабилизации с фиксацией горизонта при записи видео через внешний экран. Разрешение фронтальной камеры составляет 10 Мп (1/3,52″, f/2,2).

Аккумулятор емкостью 4300 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, также предусмотрены беспроводная на 15 Вт и обратная беспроводная зарядка на 4,5 Вт. В оснащение аппарата также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, два слота nano-SIM, поддержка eSIM, порт USB Type-C 3.2 Gen 1, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон выполнен в металлическом корпусе с защитой по стандарту IP48, что означает возможность погружения в воду на глубину до 1,5 м. Работает Samsung Galaxy Z Flip8 под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9. Габариты: 166,9 х 75,4 х 6,1 мм (в разложенном виде), 85,7 х 75,4 х 13,1 мм (в сложенном виде).

Цены на Samsung Galaxy Z Flip8: 12/256 Gb — $1199,99, 12/512 Gb — $1399,99. Смартфон будет доступен в белом, розовом и темно-сером цветах корпуса (в интернет-магазине Samsung дополнительно доступна мятная расцветка). Предзаказы уже открылись, а начало продаж запланировано на 7 августа.