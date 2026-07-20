В центре Шуши открылся первый «Книжный павильон» под открытым небом

В центре Шуши начал работу «Книжный павильон» — современная библиотека под открытым небом, созданная по инициативе «Azercell Telecom». Проект направлен на популяризацию литературного наследия Шуши и развитие культуры чтения среди жителей и гостей города.

Инициатива реализована в партнерстве с Министерством культуры Азербайджанской Республики, Управлением Государственного заповедника города Шуша и ООО «Aztelekom». В соответствии с ESG-стратегией Azercell павильон полностью функционирует на солнечной энергии, сочетая современные технологии с принципами экологической устойчивости.

«Книжный павильон» открыт для посетителей круглосуточно. Здесь можно бесплатно взять книгу для чтения, воспользоваться Wi-Fi и зарядить мобильные устройства на специально оборудованных зарядных станциях.

Открытие павильона состоялось в рамках Дней поэзии Вагифа. В церемонии приняли участие советник министра культуры Азербайджанской Республики Орхан Фикретоглу, исполнительный директор Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов и директор департамента корпоративных коммуникаций ООО «Azercell Telecom» Сона Аббасова. Первым посетителем павильона стал народный поэт Вахид Азиз.

Выступая на открытии этой уникальной библиотеки, Сона Аббасова отметила: «Шуша, как культурная столица Азербайджана, на протяжении веков играла особую роль в развитии литературных традиций и любви к чтению в нашей стране. «Книжный павильон» задуман как открытое для всех современное общественное пространство, которое будет способствовать дальнейшей популяризации чтения, а также сохранению национального культурного наследия для будущих поколений. Работая на солнечной энергии, этот проект также нацелен на формирование ответственного отношения к окружающей среде и устойчивому развитию города».

Отметим, что «Книжный павильон» расположен на улице Карабах в центре Шуши.